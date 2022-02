Immigration : que proposent les principaux candidats ?

Presque tous les candidats qui ont la possibilité d’accéder à la présidence de la république font de l'immigration une des questions centrales de cette prochaine élection, thèmes imposés par Zemmour et qu'ils doivent suivre pour ne pas lui en laisser l'apanage. Certains affirment encore que l'immigration est une chance et une richesse pour la France

Macron

En allocution-visioconférence au Forum des Mondes Méditerranéens à Marseille, le président a défendu la richesse plurielle apportée à la France par la diaspora du Maghreb. Il a dénoncé ceux qui « jettent le doute » Zemmour en premier lieu sur les Français « venus d’ailleurs ».

« Ceux qui viennent de l’autre rive de la Méditerranée » sont « une chance de faire la France en plus grand »

Son programme

C'est simple, on va continuer ce qui n'a pas marché.

« Nos frontières externes sont partagées, notre espace de libre-circulation commun est à préserver : c'est donc en Européens que nous devons bâtir une réponse aux défis d’asile et de migrations, avec efficacité et solidarité »

Tout est dit, abandon de la souveraineté française dans un domaine régalien si important pour l'avenir de notre pays.

Son idéologie européiste et mondialiste est constante.

Pourtant les chiffres de l’immigration pour 2021 viennent de tomber. Catastrophiques, ils sont la continuité du chaos migratoire installé par Macron dixit Ciotti.

En un an : - La délivrance de titres de séjour + 22% - L'attribution de l’asile + 62% - Acquisition de la nationalité + 79% !

!Voyons ce que les autres candidats proposent

Pécresse

Loi constitutionnelle pour instaurer une immigration choisie avec des quotas par métiers et par pays.

Pousser les États qui aujourd’hui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires pour le retour de leurs ressortissants clandestins vivant en France à le faire en dénonçant, après un délai de 6 mois, les accords bilatéraux en matière d’immigration qui lient la France à ces pays et en suspendant la délivrance de visas d’entrée.

Reprendre immédiatement l'affrètement des avions charters d'éloignement (avec le soutien de l'agence européenne Frontex ? ) qui assure à la fois le financement et l’escorte. Sur le seul premier semestre 2021, l’Allemagne y a eu 4 fois plus recours que la France.

Revoir les procédures d’asile en obligeant à ce que les demandes d’asile soient déposées dans les ambassades françaises ou à la frontière tout en généralisant la procédure d’asile accélérée : si le demandeur d’asile est débouté après deux mois, il repart et ne rentre pas dans le pays.

Renforcer et contrôler les conditions du regroupement familial. Augmentation des conditions de revenu et pas de prestations sociales avant 5 ans. (encore une demi mesure)

Il y a donc du en même temps et un peu de flou dans les programmes de Pécresse ; sur le nombre, sur les quotas, sur les conditions du regroupement familial, sur le droit du sol. Un projet de 6 pages assez complexe, volontairement ?

Marine Le Pen

Organiser un référendum pour inscrire dans la Constitution la « maîtrise » de l'immigration

Inclure à la modification de la Constitution des dispositions pour faire prévaloir le droit national sur le droit international ; pour réformer les modalités de demande d'asile ; pour faciliter les expulsions des étrangers en situation irrégulière menaçant l'ordre public ou condamnés par la justice ; pour instaurer la priorité nationale pour l'emploi et le logement.

Restreindre l'immigration familiale.

Restaurer le contrôle permanent aux frontières nationales.

Conclure des accords bilatéraux avec des pays qui « maîtrisent drastiquement l'immigration » pour des contrôles simplifiés aux frontières.

Intégration

Supprimer le droit du sol.

Réserver les prestations familiales aux foyers « dont au moins un des parents est français ».

Expulser les étrangers n'ayant pas travaillé pendant un an.

Réserver les prestations de solidarité ne relevant pas d'un régime d'assurance aux Français ou les conditionner à une durée de travail de 5 ans en France.

Réserver les allocations familiales aux Français

Programme plus clair et complet que celui de Pécresse, contrôle aux frontières du pays et suppression du droit du sol

Zemmour

Fin du regroupement familial

Droit d'asile limité à quelques unités

Sélectionner et limiter le nombre des étudiants étrangers

supprimer les aides sociales aux étrangers extra européens

Supprimer l'AME

Aucune régularisation des clandestins, renvoi immédiat

Expulsion des délinquants et criminels étrangers

Déchéance de nationalité des criminels binationaux

Renvoi des travailleurs étrangers au bout de 6 mois sans travail.

Le programme le plus concis, le plus clair, le plus drastique.

Pour Zemmour l'immigration est la mère de toutes les batailles, l'économie, le chômage, les bas salaires, l'insécurité, les problèmes économiques ont un lien certain avec l'immigration pléthorique que nous subissons depuis des décennies. Il faut stopper cette immigration et reprendre pour ceux qui sont déjà là le processus d'assimilation.

Dans les sondages, les français lui donnent raison. L'immigration est bien la mère des batailles

Un constat partagé par une majorité de Français si l'on veut retrouver un vivre ensemble et éviter

-Le face à face annoncé par le ministre de l'intérieur Gérard Collomb

-la partition prévue par Hollande

-le séparatisme craint par Macron

Le rôle négatif sur les comptes publics a été constaté par 73% des français.

C'est pour toutes ces raisons que les médias et les sondeurs qui ânonnent inlassablement que le pouvoir d'achat est la préoccupation principale des Français se trompent ou nous trompent, car le lien partiel de l'immigration sur tous les problèmes est évident.

Sans une politique très ferme sur l'immigration, rien ne sera possible dans aucun domaine allant de la sécurité au pouvoir d'achat.

Le plus important pour jouir d'un pouvoir d'achat en hausse est de ne pas perdre notre identité, notre culture, dans un climat de peur et d'insécurité qui ne fait que s'aggraver. L'enfer est de se sentir étranger dans son propre pays et c'est le cas de nombre de Français.

Je suis absolument d'accord, l'avenir doit être entre nos mains

Pour la promotion de la Conférence sur l’avenir de l’Europe sous l’autorité de la Présidence française du Conseil de l’UE, les institutions européennes mettent en avant une femme portant un voile islamique.

Le constat des trois des principaux candidats à cette élection n'est donc pas celui fait par l'Union Européenne qui voit notre avenir dans l'acceptation de l'islamisme.

Alors le choix est clair.

-Confier les choix migratoires de notre pays à l'Union Européenne, comme le veut et le fait Macron,

-Ou par référendum entériner le choix des français qui est que la France reprenne son autonomie sur ce sujet crucial et décide des mesures à prendre sur l'immigration