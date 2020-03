Immigration, Séparatisme, le langage des autruches

Votre problème à tous et celui de votre héros Renaud Camus, c’est que vous ne faites pas d’enfants. Camus a un problème supplémentaire, c’est qu’il croit que les gosses, ça se fait par le derrière... entre mecs...

Vous tous connaissez mal tout ce qui touche à l’économie en lien avec la démographie... et par voie de conséquence le capitalisme ou le libéralisme en matière économique...

Compensation, tout n’est que compensation !

Si les questions migratoires vous préoccupent autant, c’est précisément parce que vous ne faites pas d’enfants ou n’en avez pas faits... puisque tous les fous furieux des questions qui touchent à l’immigration partagent en commun le fait de n’avoir pas contribuer à mettre au monde une force de travail capable de rendre caduque la nécessité d’importer cette main d’oeuvre.

Ne cherchez pas plus loin… avec cette lutte contre le « Grand remplacement », il s’agit bel et bien d’une anxiété compensatrice à l’origine de laquelle on trouvera la bonne vieille culpabilité de celui qui n’est pas à la hauteur de ses convictions (mettre — ou avoir mis — au monde des enfants pour contrer la nécessité de l’immigration) : il pense une chose ; il en vit une autre faute de courage, de détermination et de cohérence, à charge pour les sans-grades, les petits, les humbles, les trimeurs... de porter le fardeau ( celui d’une famille nombreuse) d’une conviction vécue par procuration par ces mêmes identitaires alors que toute conviction appelle pourtant quelques sacrifices ( faire des enfants et s’en occuper ) : et quand on sait que rien de grand ne peut être accompli sans renoncements, il semblerait que ces identitaires tiennent plus à leur confort personnel ( célibataires sans frais) qu’au confort d’une Nation dont ils nous rebattent pourtant les oreilles et dont l’évocation aussi respectable qu’elle puisse être, pourrait bien être aussi, comme pour le patriotisme, le refuge des crapules.

Une fois encore, force est de constater qu’au fond, tout au fond, là où tout nous est révélé sur et à soi-même, tout n’est que compensation et diversion : le « Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ! » de tous ces identitaires, nous promet une société d’un autoritarisme dans lequel les « anciens-nouveaux gueux » ( la classe ouvrière reconstituée) auront été désignés pour occuper les emplois laissés vacants (emplois les plus ingrats), une fois que... on ne sait quels immigrés auront été raccompagnés jusqu’à... on ne sait quelle frontière ; ce que les identitaires nomment »la remigration".