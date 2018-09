Impérialisme allemand vs solidarité européenne

@bob14 : « L’Allemagne reste l’ennemi de votre pays..faudrait que les Français intègre (nt) une fois pour toute cette donnée.. »

Ça c’est argumenté hein ! On comprend tout ! On comprend surtout que vous souhaiteriez poursuivre la politique d’endettement à tout va qui a foutu les Grecs dans la moise.

Les grands mouvements de bras et les rodomontades du début d’exercice de Monsieur Tsipras, les on va voir ce qu’on va voir n’y ont rien changé : la réalité est là. Quand on s’endette non pas pour investir mais pour payer l’instituteur ou l’infirmière à l’hôpital, que pendant des décennies on souscrit un nouvel emprunt pour rembourser le précédent, arrive un jour ou le banquier pose ses conditions pour continuer ce jeu.

Et comme on ne peut pas se passer de lui puisque sans lui on ne peut payer ni le salaire de l’instituteur ni celui de l’infirmière à l’hôpital ... on baisse la tête et on passe sous les fourches caudines .... et les Allemands n’y sont pour rien !

P’tain, réfléchissez les gros malins ! Si on ne se reprend pas, si on ne rétablit pas des finances plus saines, et ça ne sera pas facile parce qu’il est déjà bien tard, on va faire copain copain avec les Grecs.