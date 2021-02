Inégalités : l’erreur et le déni révélateurs de Bayrou

François Bayrou a déclenché une polémique en affirmant que 4000 euros de revenus par mois, ce ne serait pas la richesse, mais la classe moyenne. Après s’être vu reprocher le fait que seulement 9% des français touchent une telle somme, qui définit bien un seuil de richesse, Brut l’a interrogé : le haut-commissaire au Plan est resté droit dans ses bottes. Une attitude qui en dit long sur la coupure des élites avec la réalité, une attitude inquiétante pour qui est censé dessiner la France de 2030…

Entre déni de réalité et indignation d’oligarque

Dans Le Figaro, Jean-Pierre Robin épingle le haut-commissaire au Plan en soulignant « qu’il connaît mal les revenus des Français ». Le journaliste rappelle que le revenu médian (incluant les transferts), qui sépare les 50% qui gagnent le plus des 50% qui gagnent le moins, n’était qu’à 1735 euros par mois en 2017… Il souligne également que 4000 euros représente la limite pour entrer dans le dernier décile de revenus. Il le renvoie également aux travaux de l’INSEE et de l’OCDE, selon lesquels à 4000 euros, on fait bien partie des classes supérieures, la classe moyenne s’arrêtant pour eux à deux fois le salaire médian. Plusieurs points posent problème dans le discours de Bayrou. D’abord, il aurait pu s’en tirer en disant qu’il pensait plutôt à un couple, et souligner que finalement trop peu de Français gagnaient cette somme et que sa mission était justement de permettre d’améliorer la situation d’ici à 2030.

Mais non, Bayrou préfère rester droit dans ses bottes, et évoque des cas particuliers arrangés pour défendre sa position. Il croît être habile en évoquant un couple d’infirmiers ou un couple d’enseignants à la retraite pour défendre son idée qu’à 4000 euros par mois, on fait partie des classes moyennes, mais son argument est ridicule. D’abord, il arrondit un peu trop les chiffres par le haut. Beaucoup ont souligné que des infirmiers ou des enseignants à la retraite étaient loin de toucher une telle somme. Ensuite, il ne faut pas oublier que prendre de tels couples est très artificiel, à plusieurs égards. Les infirmiers ou les professeurs peuvent aussi être en couple avec des personnes qui gagnent moins, qui ne travaillent pas à temps plein, ou qui ont un statut moins avantageux, l’Etat y recourant de plus en plus…

Ensuite, sur Brut, Bayrou détourne complètement le débat. La question qui se posait à la base, c’était juste de savoir où l’on se place dans l’echelle des revenus avec 4000 euros par mois. Et de facto, cela correspond à la partie haute de l’échelle, les 10% les plus élevés pour une personne. Et faire partie des 10% les plus riches ce n’est donc pas faire partie de la classe moyenne, le point qui a été critiqué dans la première intervention de Bayrou : ce sont donc des revenus de classes supérieures. Plutôt que de regarder les chiffres en face, Bayrou se contente de sophismes et part dans une dénonciation de la stigmatisation, bien française des riches qui n’a rien à voir avec la critique qui lui a été faite. Ce qui lui est reproché, c’est juste d’avoir une vision déformée de la réalité financière des Français.

Et c’est justement ce qu’il montre en disant qu’avec 4000 euros par mois à Paris, un célibataire ne peut pas faire de folie. Si le coût du logement est très élevé à Paris, cette phrase est effarante et rappelle une nouvelle fois pourquoi cette majorité a suscité le mouvement des Gilets Jaunes. Comment ne peut-il pas se rendre compte des travers de ces propos pour les 50% de Français qui gagnent moins que le salaire médian, et même une partie de ceux qui gagnent juste un peu plus… Ainsi, il leur dit aussi qu’ils sont moins que moyens et sous-estime complètement les difficultés de la vie d’une grande majorité de la population. Un constat inquiétant pour qui est sensé guidé notre pays à l’horizon 2030, qui est incapable de comprendre la situation actuelle, et refuse de le faire quand on lui indique…

Malheureusement, cette erreur et ce déni sont courants dans la classe politique. Et il faut reconnaître que l’ancien UDF a un don pour produire des énergumènes qui refusent de voir la réalité de la condition sociale des Français. Hervé Mariton se voyait comme un cadre moyen. Jean-Christophe Lagarde considérait gagner moins que le salaire moyen des Français. Fallait-il s’attendre à autre chose de François Bayrou ?