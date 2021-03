Injustice pour Nicolas Sarkozy ?

Tout le monde le sait. Nous avons un problème avec notre classe politique et le respect de la loi. C’est assez spectaculaire avec ceux qui accèdent à de hautes responsabilités. C’est très gênant pour ceux qui, du niveau local au niveau national, sont dévoués et honnêtes.

Alors réglons une bonne fois pour toute cette situation. Nous avons déjà suffisamment de problèmes comme cela.

Cessons cette comédie et ces comportements ambigus de la part d’une partie de la classe politique et des responsables des médias et de la presse. Qui font mine de nous prendre à témoins et de faire croire que nous pourrions partager et nourrir ces polémiques indignes et nauséabondes qui fragilisent encore plus le pays. En se servant de leurs turpitudes pour tenter de nous diviser encre un peu plus. La très grande majorité de nos concitoyens souhaitent l’assainissement des pratiques politiques et plus de transparence parce qu’ils croient aux vertus de l’honnêteté et de la loyauté.

C’est très dommageable aussi pour le pays parce que en Europe et ailleurs, l’image renvoyée qui s’ajoute à celle d’instabilité est en train de sérieusement se dégrader.



Tournons résolument et courageusement cette page. Donnons à la Justice les moyens qui lui manquent pour un pays de notre nature et laissons travailler nos juges à la protection de la loi et à l’établissement de la justice

Pour sortir un peu de la propagande, s’informer et se faire une opinion :

https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/justice-le-toujours-parent-pauvre-du-budget-de-la-france