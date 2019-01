Institutions : attention aux mirages, aux chimères et aux sirènes !

.

« Mais le sujet du référendum doit être concret, il doit concerner le pouvoir d’achat ou la transition énergétique, et tout ce qui peut être associé de près ou de loin à ces deux sujets qui furent les déclencheurs de la crise. »

Comme d’habitude, l’auteur ne regarde que par le petit bout de la lorgnette... Car il existe un déclencheur premier à cette crise, beaucoup plus concret que la transition énergétique ou le pouvoir d’achat qui eux, n’ont servi que de catalyseurs opportunistes a une explosion dont la charge principale est d’une toute autre nature...

. On ne peut pas changer de peuple... Ceux qui veulent la paix sociale doivent en accepter toutes ses composantes naturelles, qu’elles soient marxisantes, fascistoïdes, d’extrême centre ou anarchistes... Ces tendances ont existé et existent toujours en proportion plus ou moins constante au sein de tous les peuples, y compris les plus primitifs et si elles se sont perpétuées, c’est que chacune d’entre elles a été et est encore, à tour de rôle et au gré de l’Histoire, la condition de leur survie. C’est pourquoi il faut se concentrer sur l’intérêt général, c’est à dire sur ce qui représente un intérêt pour la satisfaction de tous, à commencer par le droit d’expression.

Mais le cadre politique actuel est pervert car s’il n’empêche pas réellement l’expression de chacune de ses tendances, il n’existe plus de mécanisme permettant que cette expression soit suivie d’effet concret et cela conduit à la frustration, puis à la colère et enfin à la radicalisation et à la division, pour le plus grand bonheur de nos gouvernants actuels.

Dans le cadre de la Cinquième République, ce sont nos représentants réunis en Congrès à Versailles en 2007 qui se sont interdits eux-mêmes de nous représenter. En effet, en acceptant les modifications constitutionnelles permettant la ratification du traité de Lisbonne, ils ont accepté de se placer sous l’autorité juridique communautaire qu’ils sont désormais tenus de servir, au détriment de leur fonction première qui est de représenter et de servir ceux qui les ont élus.

On peut toujours disserter sur le fait que ni la Constitution, ni le peuple français ne leur donnaient mandat pour pervertir ainsi leur fonction mais l’urgence de l’heure n’est pas au jugement mais au rétablissement de la représentativité parlementaire de chacune des composantes de la Nation. En ce sens, la sortie de l’UE se confond exactement avec l’intérêt général car c’est la seule clef de la prison commune dans laquelle, sans y prendre garde, se sont laissés enfermer TOUS les Français.

Un référendum n’aurait donc de portée intéressante que s’il permettait de réformer la cause principale du mécontentement général et non-pas des sujets sur lesquels les Français n’ont plus la main depuis les traités de Maastricht et de Lisbonne.

