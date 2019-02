Israël soutient les terroristes modérément modérés en Syrie

​

​Mais la gestion de la crise syrienne ne fait pas l’objet d’un consensus total au sein des élites israéliennes. Le docteur Eran Lerman, chercheur et ancien vice-directeur du, a par exemple déclaré que la destruction de l’devrait plutôt être la première étape de la lutte contre l’hégémonie iranienne dans la région. En effet, alors que certains ont vu dans le possible renversement du gouvernement Assad une opportunité d’affaiblir l’axe chiite anti-impérialiste Iran-Hezbollah, d’autres préféreraient s’accommoder de l’administration syrienne actuelle finalement moins menaçante par rapport à une éventuelle prise de pouvoir par des islamistes moyenâgeux ou par leur alter ego BCBG(cf. Printemps arabes).Finalement, les lignes rouges reposent dans tous les cas sur l’endiguement de l’influence de l’Iran et duau Proche-Orient. Une politique étrangère constamment soutenue par l’État profond américain, indépendamment de la couleur du locataire de la Maison-Blanche. En effet, dès 2007, un article de Seymour Hersh indiquait déjà que la « guerre contre le terrorisme » (lancée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 ) s’était mutée en guerre contre les chiites et l’Iran , qui sont paradoxalement les principaux ennemis des terroristes sunnites... et d’Israël. A noter que Seymour Hersh, très en avance sur cette analyse, est un journaliste d’investigation américain titulaire des prix George-Polk (1969, 1973, 1974, 1981, 2004), du prix Pulitzer (1970) et du George Orwell Award (2004).