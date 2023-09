J’y veillerai personnellement !

« Le gouvernement va prendre ce texte qui passe au conseil des ministres dès mercredi. On va remettre les soixante plus gros industriels de l'agro-alimentaire derrière. Et surtout, on va mettre en place, et je vais y veiller personnellement, un accord sur la modération des marges dans tout le secteur. » (Emmanuel Macron, le 24 septembre 2023).