Jacques Chirac a 86 ans : comment va-t-il ?

@gaijin, bonjour,

Oui, vous avez raison ! Mais ce n’est pas de son fait si les anciens présidents, quel que soit leur âge touchent des retraite faramineuses !

Giscard, Sarkozy, Hollande, et maintenant Macron, à qui je plaindrais bien plus volontiers les émoluments, parce qu’il est jeune, et peut-être plus mauvais que les autres.

Peut-être devrait-on ne leur donner une retraite que pour le temps de leur travail à l’Elysée... C’est bien le cas pour nous autres, non ?

Une question (peut-être un peu bébête), mais est-ce que les veuves des anciens présidents touchent la pension de réversion ? Oui, sans doute.

Que n’ai-je pas épousé un de ces hauts bonhommes !

Mes 800 euros mensuels me serviraient tout juste pour une séance chez le coiffeur, et encore !

Nous ne sommes « rien », il l’a dit le jeune loup. Et pour cela il a de très gros revenus...