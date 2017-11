Jacques Chirac, contre toutes les formes d’extrême droite

Bonjour

Jamais il n’y a eu autant d’anciens Présidents de la Ve République que depuis mai 2017 : quatre. Parmi eux, il y en a un qui a quitté probablement « définitivement », sauf à de très rares exceptions, la vie publique : Jacques Chirac. Il a symbolisé pendant quarante ans (entre 1967 et 2007) la vie politique folle, au rythme accéléré, mais depuis une dizaine d’années, l’âge et la santé l’ont rattrapé, alors que le rythme de la vie politique est encore plus soutenu avec l’immédiateté des réseaux sociaux et de l’information continue. Ce mercredi 29 novembre 2017, le Président Jacques Chirac fête ses 85 ans. L’occasion de lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Ce geste est sympathique, mais n’oublions les grosses erreurs de ce personnage qui marquera à ne pas en douter dans le futur l’histoire de la France. Cet homme de grande intelligence politiquement, à aussi terriblement souffert dans sa vie « privé ». C’est peut-être la conséquence de ce qui l’a entrainé vers les maladies. Vous ne pensez pas ? Cdt