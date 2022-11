Jacques Chirac et sa Présidence abracadabrantesque !

https://reseauinternational.net/macron-la-plenitude-du-neant/

par Lediazec

Quel dommage que nous manquions si cruellement d’humoristes. Hormis Dieudonné, proscrit de la « bonne société » pour être ce fou du roi que l’époque pousse à l’exil comme un pestiféré, rien dans le monde couché de l’humour pour nous faire réfléchir en nous faisant rire. Triste époque et lamentable panel de lavettes !

En un peu plus de trois petits quinquennats (Sarko-Hollande-Macron) le pays est passé de cinquième puissance mondiale à petite province de l’Empire, terrain de jeux et d’expérimentations de l’élite mondialiste, sans gel anesthésiant pour atténuer la douleur et sans que nos dirigeants éprouvent le moindre remords.

Eh, oh ! Sommes-nous morts ou juste sonnés !?

En nommant Yseult, demi-starlette de la chansonnette pour un public de 8/9 ans, ambassadrice à la francophonie, Macron ajoute de la béance au gouffre dans le corps diplomatique français. Ce que jadis était un des fleurons de la République est en passe d’être rangé dans l’étagère des métiers disparus.

Si au lieu de Yseult, Freluquet avait nommé ma dinde Fernande pour cette « mission » l’effet serait aujourd’hui sinon plus probant assurément plus amusant. Pauvre Léo !