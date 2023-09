Jacques Julliard, pourfendeur de la pensée islamo-gauchiste

Ce monsieur bien servi par les circonstances de la vie qui lui a offert beaucoup de champs d’expérience et de connaissances s’est engagé finalement dans les chemins de traverse d’une fausse gauche qui a pris des décisions à rebours de ses engagements envers ses concitoyens. Il s’est mis alors à augmenter peu à peu, au fur et à mesure que la réalité lui apportait des avertissements et des démentis, son dogmatisme teinté de prophétisme et d’excommunication envers tout ce qui le contrariait. Avec en dernier ressort, des bribes de culture décontextualisées comme prétexte et alibi aux pauvres attaques personnelles à laquelle se réduisaient ses diatribes. Il n’est pas et ne fut pas le seul dans ce cas malheureusement et c’est peu dire. C’est une cruelle leçon et un avertissement de ce qui arrive pour qui s’attache à comprendre la vie politique et sociale et juge et condamne avant que de démêler la complexité de la réalité censée nourrir nos réflexions et le débat démocratique .