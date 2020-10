Je suis devenu d’extrême-droite et ... ça va (2)

Le 29 juillet 2020, en plein coeur de l'été déconfiné, paraissait cet article : Je suis devenu d'extrême-droite et ... ça va. Sans surprise (en dehors des déclarations de solidarités idéologiques, mais a-t-on trait les vaches ensemble ?) il y eut une déferlante de trolls anti-estrèmdrwate et des préjugeurs de même logique que les trolls, anti-estrèmdrwate. Cet article visait évidemment une détabouïsation, les gens de cette partition politique étant largement diabolisés, justement par les trolls et les préjugeurs, jusqu'à la caricature diffamatoire.

Le présent article développe un peu la question, avec enfn un autre témoignage. D'aucuns penseront que ça favorise l'avènement d'un duel au soleil Macron-Le Pen. Or, si la France en est là, malgré les grands influenceurs masses-médiatiques, c'est aussi à cause du Zeitgeist. Enfin, comme le disait le premier article, l'extrême-droite n'est de loin pas que lepeniste, bien que les Le Pen l'ait représentée par amalgames, préjugés et trolls mitterandiens (lire l'analyse de Gu. Faye) depuis les années 1980.

Même si la partition politique semble moins avoir de sens, chaque partition a différentes tendances, figures et partis.

L'extrême-gauche est "peuplée" par FO, le NPA, le PCF, FI relativement dans son genre socialiste. On en oublie certainement d'obscurs. Mais il y a aussi plein de quidams et de francs-tireurs qui se sentent amis de l'extrême-gauche, ou du moins de ce qu'il est convenu d'appeler extrême-gauche aujourd'hui ... pour ce qui lui reste d'extrême ! Aucun séparatisme révolutionnaire, aucune violence, rien (en dehors des redskins, des antifas et blacks blocs affidés, donc essentiellement des groupuscules de quidams qui se prennent risiblement pour la bande à Baader ou à Bonnot). Actuellement, ils en sont à mendier l'attention des gens, tant la confiance est grande dans nos entreprises et nos institutions, et pas dans nos syndicats et nos partis ... à moins que plus personne ne veuille savoir dans quel monde il vit, et surtout que les masses-médias orientent leurs caméras ailleurs.

La gauche alors, pour ce qu'il en reste après "la chute du PS" qui se survit autant qu'il peut à travers Anne Hidalgo, la censureuse enthousiasite (1, 2) certainement copine avec monsieur le président et affidés d'establish-entrepreneurism. La gauche est "peuplée" du PS, des radicaux, du Parti de Gauche (il fallait l'inventer), d'Europe Ecologie Les Verts, et j'en passe. On voit bien que son social-libéralisme pseudo-démocratique aime la dictature de bonne vieille extrême-gauche (pas celle qui se fait aujourd'hui nommer extrême-gauche). M'enfin, Benoît Hamon, aux dernières présidentielles, n'était pas le pire de leur clique, et de loin. Dommage pour lui. - On n'a pas évoqué les groupuscules, les quidams et les lambdas du commun des Français, qui n'hésitent pas à véhiculer le néo-moralisme tendance.

Le centre, donc, très bien extrême-centriste (1, 2), résume l'adage "le coeur à gauche, le porte-feuille à droite" en s'en donnant les moyens. Avec lui, le néolibéralisme (qui n'est plus vraiment ni un libéralisme, ni un capitalisme libéral - du coup, - renvoyant le libéralisme à une lubie de même niveau que le communisme au détriment des saines relations contractuelles et des saines hiérarchies fonctionnelles) ... avec notre centre, le néolibéralisme a de beaux jours devant lui. Mais il n'y a pas qu'LREM au centre, on compte depuis longtemps le MoDem et l'UDI. - On n'a pas non plus évoqué les groupuscules, les quidams et les lambdas du commun des Français, qui n'hésitent pas à véhiculer le néo-moralisme tendance.

A droite, les partis voulurent se synthétiser sous la bannière "des Républicains", sur un mode américaniste (bipartition démocrates-républicains) mais il y a d'autres partis, évidemment, aussi. Toutefois, comme "les Républicains" ont réalisé une OPA sur le terme républicain, et que ces malheureux n'ont pas su se départir du piège tendu par François Mitterand dans les années 80 - amalgames, préjugés et trolls mitterandiens (lire l'analyse de Gu. Faye) - notoirement dans le duel qui opposa Philippe Séguin alors du RPR à feu monsieur ce président, sur l'Etat maastrichien (l'expression est popularisée par Michel Onfray, merci Michel Onfray) - ... eh bien, ils se sont faits basher aux dernières présidentielles en forme de François Fillon. - On n'a pas non plus évoqué les groupuscules, les quidams et les lambdas du commun des Français, qui n'hésitent pas à véhiculer le néo-moralisme tendance, notamment à travers des figures telles que Nathalie Kosciusko-Morizet. En attendant, "les Républicains" cherchèrent à se faire au travers de figures telles qu'Eugénie Bastié ou Jean-François Bellamy, des magazines tels que Causeur ou l'Incorrect aussi pour rafler la jeunesse, ce qui est noble de leur part néanmoins dans l'optique identitaire, conservatrice et libérale.

On peut aussi dire que de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, en passant par la gauche, le centre-gauche, l'extrême-centre, le centre-droit et la droite, on a en fait affaire à des sensibilités du travaillisme au conservatisme, en passant par le sociétalisme et l'affairisme - voilà tout ... et tous plus ou moins (néo)libéraux, des moeurs aux finances.

Mais on voit donc très bien jusque là, qu'il est impossible d'amalgamer, préjuger, troller l'une ou l'uatre tendance politique, au prétexte qu'elle n'aurait aucune nuance et se ressemblerait uniment. Il en va de même de l'extrême-droite, et le premier article Je suis devenu d'extrême-droite et ... ça va en faisait état, à travers différentes mouvances pas forcément de partis. Allons plus loin :

L'extrême-droite n'est pas spécialement ni antisémite ni raciste (mais l'antisémitisme est un racisme, réveillez-vous, arrêtez d'en faire une catégorie à part, les Sémites sont Moyen-Orientaux, Arabiques et Nord-Africains, plus ou moins judéo-musulmans ... comme si d'ailleurs le sémitisme était une mouvance particulière, au même titre que le sionisme et l'islamisme, et comme s'il fallait aussi parler de négrisme, d'indianisme ou d'asiatisme - tout ce qui autorise qu'on parle de blanchisme à égalité, et de droits culturels égaux sans critique spéciale des "Blancs", chers indigénistes).

C'est l'évidence à travers des personnalités telles qu'Alain Finkielkraut, Eric Zemmour, Elisabeth Lévy et son magazine Causeur idoine. Mais ça l'est encore avec une figure de "Nouvelle Droite" telle que Guillaume Faye (déjà cité sur son analyse du piège mitterandien). De plus, on n'a pas le droit de dire que le parti Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignon, serait raciste, et tant d'autres.

Pour rappel, le seul vrai racisme est un suprémacisme potentiellement exterminationniste, et régulièrement esclavagiste, qui n'a pas attendu d'être théorisé et pratiqué par des scientistes européens, ces malheureux derniers siècles de révolutions coloniales-industrielles, pour être pratiqué par toutes les humanités à travers les âges. La seule originalité nord-atlantique, réside dans l'industrialisme, industrialisme que les décideurs du monde entier se précipitent de partager avec les sociétés nord-atlantiques, sans sensibilité écologique partagée et par personne. Où alors, il faut observer que des personnes classées à l'extrême-droite telles que Friedrich Jünger, ont critiqué cet industrialisme, ainsi que le règne de la finance.

Les "gauchisants" ont du mourron à se faire, car ils véhiculent allègrement des fake news idéologiques anti-estrèmdrwate.

L'extrême-droite n'est pas spécialement ni colonialiste ni fasciste, donc.

Le fait est que c'est le fameux socialiste Léon Blum et affidés, qui prôna la colonisation courant XXème siècle. Il est vrai qu'elle fut menée par les régimes monarchiques et démocratiques coloniaux-industriels précédents, mais c'est là qu'on remarque que les régimes fascistes du XXème siècle sont avant tout nombrilistes et chauvinistes, et d'ailleurs paradoxalement peuplés de socialistes - non pas colonialistes.

Lénine invente le fascisme, Benito Mussolini venait de la gauche comme François Mitterand vint du fascisme, les vichystes contiennent bien des gens de gauche ... aussi, les régimes à caractère fasciste sont brutaux à l'intérieur, mais s'occupent moins de l'extérieur. C'est leur seul avantage : foutre la paix aux autres ! dans leur genre d'administrateurs identitaires nationalistes dégueulasses (car, dès que les Etats se mêlent de culture, ça devient dégueulasse, comme le ministère de la culture français, et tout le pseudo-travail de mémoire anti-estrèmdrwate contemporain).

D'ailleurs, l'internationalisme "gauchisant" depuis Karl Marx, ne saurait exister sans nation. Il n'existe qu'à raison que l'exploitation économique elle-même (dite capitaliste, aujourd'hui néolibérale) est sans- ou trans-frontiériste, et en fait internationaliste. Mais jamais Karl Marx n'a escompté de multiculturalisme. Il était même antisémite, ce malheureux, fruit de son ambiance d'époque, qui fit le soviétisme antisémite lui-même dans son genre, quoique le commun des judéo-musulmans du XXème siècle - paradoxalement - fut allègrement "gauchisant" avant que leurs nations d'identités originaires ne tournent au néo-sionisme et à l'islamisme à cause du mythe bibliste (1 - sur les Khazars, 2) ...

A ce point, les "gauchisants" peuvent bien trouver que les ploutocrates ("élitistes, upper class transnationale) jouent les nations ochlocrates ("populistes") entre et contre elles (secondés par les classes aspirationnelles) afin de chaos management contemporain citadellisé ... ce n'est pas faux, mais il n'empêche que les nations ont de l'intérêt, et que ces "gauchisants" défendent le décolonialisme au nom-même des nationalismes-identitarismes, voire racismes planétaires - absolument pas au nom du multiculturalisme communitarisant nord-atlantique. Et puis, ils adorent manger italien, vietnamien, chinois, américain, etc. : c'est donc qu'il faut, de base, des nations/identités/origines territorialisées. Le contraire dérape illogiquement en forme de fake news, et contre-dit la vérité.

Sans compter qu'il existe des capitalismes et des libéralismes protectionnistes et souverainistes. Au fond, d'ailleurs, quand on parle de souverainisme, on parle de souveraineté nationale, mais si ce ne sont pas les nations (du moins, les territoires locaux, régionaux, de par le monde) qui ont la souveraineté, alors ce sont les multinationales que nous connaissons sous la forme d'un acronyme sur-répété, ayant même droit à un article internationaliste et sans/trans-frontiériste sous un W qu'on pourrait lui accoler.

Big brother is watching you, etc. la rengaine habituelle dans la bouche de post-hippies équipés d'un smartphone 5G, mal habillés pour faire genre écolo. Mais les "gauchisants" donc de même, sont parfaitement capables d'être (ost)racistes, sur un mode fascisant, qu'ils le veuillent ou non (1, 2).

Seule la question des territoires compte. En fait, nous n'avons jusqu'ici fait que parler de soucis territoriaux, de la part de tou(te)s et tout, géographiques et idéologiques, dans ces contre-feux argumentaires.

Evidemment, on peut vouloir que les territoires deviennent des souks multiculturels - c'est-à-dire communautarisés, tendanciellement standardisés à la longue, déculturés donc, et avant tout néo-tribalisés ...

... la néo-tribalisation sert avant tout un rhizome deleuzien, dominé par des points de capiton corporatistes de multinationales establish-entrepreneurists néolibérales, comme les agences et mégacorporations des films de science-fiction, à la fin du XXème siècle ...

... science-fiction ayant anticipé ces devenirs contemporains et leurs dangers (serait-ce dans un dessin animé aussi méconnu que Phantom 2040, passant le matin sur France 3 dans les années 1990).

La vérité, c'est qu'il ne faut pas se laisser insinuer par tous les serpents sur son territoire : les femmes, les prisonniers et les gays le savent bien, qui défendent leur territoire corporel contre le viol brutal, en faveur d'une maîtrise individualisée du corps et de l'enfantement.

Néanmoins, tous les venins ne tuent pas : ils sont parfois, selon dosage, des remèdes.

Moindre dosage plutôt que dosage abusif.

Enfin, témoignage personnel : politiquement "d’ultra-droite", je ne suis pas catho-tradi, mais païen celtaquitain (1, 2, 3).

Je suis féministe (pas ultra, mais antimachiste) et transgenriste (pas ultra non plus, mais antimoraliste) ; en soi, je n'ai rien contre la PMA. Je n'en ai pas parlé ci-dessus, mais si dans les années 70-80 exista un Guy Hocquenghem à gauche, c'est bien parce que la gauche était largement machiste et homophobe aussi - quoique cet homosexuel dandy ne voyait aucun problème à la pédophilie ... De plus, si le monothéisme est machiste et homophobe, il y a toujours eu culturellement certaines tolérances et pratiques admises, dans les siècles passés. Prenez Louis II de Bavière, bien qu'il fut protégé par son statut aristocratique - mais les païens n'ont jamais maltraité les sensualités non-reproductives.

Je suis aussi un indigéniste, d’ailleurs : je fais partie de ceux qui ont certainement le plus d’empathie véritable pour les indigénistes (bien qu'ils me fassent pitié à vouloir s'imposer en Europe) les autres ne faisant que jouer la comédie de la militance indiscernée - car j'aime mon propre réel indigénat à la manière d'un Israëlien européen, et je comprends qu'on puisse aimer le sien chacun par affiliation et héritage identitaires, comme on a compris plus haut.

Enfin, je suis écologiste parce qu'animaliste, et l'animal-sapient (l'humain) est bien pour moi un animal. Les animaux n'ont jamais été maltraités comme aujourd'hui, industriellement, pour nourrir les animaux-sapients bouffis que nous sommes. Il paraît qu'Adolf Hitler, le premier à l'époque moderne, a fait passer des lois sur la protection animale : cela fait-il des animalistes des hitleriens ? ou bien doit-on admettre que même le pire homme n'a pas totalement été mauvais ? - ceci dit pour souligner toutes nos ambiguïtés morales, personne n'est purement dans le Bien ou le Mal, si seulement ce Bien et ce Mal absolus ne sont pas que des inventions monothéistes.

Difficile de me dire vraiment "d’ultra-droite", du coup ... M'enfin, je suis "d’ultra-droite", parce que je suis pour la diversité planétaire, tout en étant non-universaliste (mais particulariste, régionaliste, ethno-différentialiste, territorialiste) (1, 2, 3, 4).

Toutes ces nuances échappent au grand nombre, et c’est pour cela qu’il s’excite contre des fachos imaginaires, qui historiquement ressortent avant tout de la gauche dans la démarche, et qui historiquement ont été rejoints par des collabos du centre et de droite affairiste.

Alors, si des "ultra-droitiers" ont cru devoir trouver de l’intérêt à tout ça, ce n’était qu’identitaire, mais nombreux furent anti-colonialistes ainsi qu’anti-nazis, pour des raisons de reconnaissance culturelle évidentes, et c'est tout ce qui compte : pendant ce temps, la gauche universaliste voulait civiliser les "primitifs" par "humanité", et le centre et la droite affairiste ont adoré en profiter. Ils continuent aujourd'hui dans le monde sans-frontiériste et libre-échangiste main dans la main.

L’universalisme, ce n’est que pour les expansionnistes, et c'est le monothéisme qui l'a inventé avec le prétendu dieu unique (solipsiste), personnel(aliste), suprême(aciste) et absolu(tiste).

En somme, actuellement, les masses-médias déploient une vaste propagande fake news idéologique envers l'extrême-droite. Comme ils disent justement : ils diabolisent, en crypto-monothéistes croyant toujours au diable, même quand ils sont scientistes.

