Ce sketch de Dany Boon illustre bien la situation de notre pays…

à la tête duquel un président doit se dire à chaque seconde ; « je vais bien, tout va bien »...voire…

N’allez pas croire pour autant qu’il n’a pas réalisé la situation dans laquelle il nous a plongé, car il entend bien continuer dans la même direction, quoiqu’il advienne... en fait il est totalement conscient de la détresse profonde dans laquelle il met une grande majorité de citoyennes et citoyens, mais il n’en a cure, il obéit à des injonctions qui ne sont pas celles du peuple...mais celles des oligarques qui l’ont porté au pouvoir.

Il fallait pour cela contrôler les médias principaux, et c’est chose faite aujourd’hui : ils sont 8 milliardaires à se partager les plus importants médias, et ont pour nom Bolloré, Lagardère, Arnault, Mohn, Niel, Bouygues, Drahi, Dassault... auxquels il faut ajouter le crédit mutuel alliance fédérale, l’état français, les augustins de l’assomption, et l’association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste….lien

Ensuite, il faut réduire à portion congrue les services publics, en ouvrant le marché au « privé »... ainsi La Poste est petit à petit remplacée par des gestionnaires privés...diminuer l’importance du service de santé... ainsi, renforcer l’importance des soins de santé privés...et priver les hôpitaux publics de moyens, en lui demandant d’être rentable…

Mais « faire du social » implique-t-il la règle de la rentabilité ?

Léon Duguit, qui a théorisé la notion du service public en 1923 doit se retourner dans sa tombe, car si certains évoquent « un investissement qui se doit d’être performant », il n’en reste pas moins que le service public est déficitaire par nature, et n’a pas vocation à être rentable, ainsi que le définit le Conseil d’État. lien

Pas mieux sur la question des transports, en refusant une augmentation du salaire basée déjà sur l’inflation, l’état pousse les salariés, tant pour le train, que pour le métro, et tous les transports publics à se mettre en grève, affaiblissant ainsi leur rentabilité... poussant l’usager à se tourner vers le privé…

Si le covoiturage est une alternative sympathique qui permet des rencontres, la crise sanitaire a donné un coup de pouce à la solution du télétravail, lequel résout la question du transport, mais prive le travailleur d’échanges divers et variés... l’isolant un peu plus dans une société qui a besoin du collectif pour progresser socialement.

On pourrait évoquer aussi la concurrence déloyale qu’exercent les VTC vis à vis des taxis traditionnels, et Uber, Free Now, et Bolt s’en donnent à cœur joie...lien

Jean Castex, patron actuel du métro, ne donne pas le bon exemple, et use, voire abuse, des jets privés de l’état, à 5000 € l’heure de vol... qu’il pratique de manière quasi frénétique, comme on peut le lire dans une enquête de Médiapart, ce même Castex qui affirmait « l’écologie, c’est notre affaire à tous ». lien

Au moment ou Le Maire prétend économiser quelques milliards sur les dotations du gouvernement, ça tombe assez mal…tien

On sait aussi la tourmente dans laquelle est plongé le monde paysan, mal défendu par quelques syndicats manipulateurs, mais majoritaires, qui, en donnant l’illusion de défendre leurs syndiqués, ne fait que les endormir dans le monde des vaines promesses...heureusement, tous les syndicats agricoles ne sont pas dupes, mais ils sont minoritaires.

En laissant passer des produits de la terre qui n’obéissent pas aux normes en vigueur, et qui sont fatalement moins chers (et plus dangereux) le gouvernement pousse à la faillite, quand ce n’est pas au suicide, des paysans qui n’en demandaient pas tant...fort heureusement, tous les paysans ne sont pas dupes, et certains ont pris conscience que la FNSEA ne défendait pas vraiment leurs intérêts. lien vidéo

En effet, sans le dire clairement, la FNSEA défend l’élevage industriel avec ses méga-granges, l’industrialisation de l’agriculture, poussant les paysans à s’endetter, en achetant du matériel de plus en plus performant... et donc de plus en plus cher, au nom d’une rentabilité discutable, produisant fruits et légumes sans saveur, calibrés, et souvent dangereux.

On est donc passé de l’unité paysanne à l’union nationale permettant d’exploiter davantage le paysan, et de polluer sans entrave...la décision récente du gouvernement, encouragé par la FNSEA, concernant les pesticides, est révélatrice, laquelle vient d’inventer le délit de pollution démocratique. Lien

Dans 6 jours le salon de l’agriculture ouvre ses portes, et il n’est pas certain que ce gouvernement accueille l’évènement avec sérénité.

Et aussi comment faire l’impasse sur la privation du débat nécessaire à faire vivre la démocratie à l’Assemblée Nationale à coup de 49/3 ?

On le voit, dans tous les domaines, l’état macronien, précédé par quelques autres qui œuvraient déjà dans cette direction, a plongé le pays dans un naufrage inéluctable.

Cette volonté d’affaiblir le service public, de priver de liberté nombre de concitoyens, en tentant de juguler l’information, voire de la manipuler, en multipliant les brimades, les agressions, grâce à un état policier lourdement équipé, qui matraque, blesse, et parfois tue, quasi impunément, va dans le même sens.

Et ne parlons pas de l’éducation ...manque de professeurs, classes surchargées, mais pour le privé, rassurez vous, l’école improprement dite « libre » se porte bien, comme l’a rappelée l’ex ministre Oudéa-Castera... elle en aurait même fait la promotion... lien

Même le droit de grève est menacé, puisque dans l’hémicycle, certains députés à droite, et à l’extrême droite ont décidé « d’encadrer le droit de grève »…lien

ils se justifient en mettant en avant « le devoir de travailler »… ainsi que l’a évoqué le nouveau premier ministre...(lien) situation paradoxale puisque ce dernier, millionnaire avec une assurance vie estimée à 1,5 million, (lien) n’a jamais travaillé, comme l’a fait remarquer un internaute taquin. Lien

d’ailleurs il n’est pas le seul dans ce cas, puisque la moitié des ministres actuel disposent d’un patrimoine de plus d’un million d’euros. lien

Le politologue Clément Viktorovitch propose une analyse passionnante concernant la déclaration d’Attal, lequel utilise « le stratagème de l’homme de paille » lequel consiste à inverser l’ordre de la logique, plaçant un « mais » là où il ne faut pas…lien

en disant « le droit de grève est constitutionnel », et en plaçant le « mais » à la suite, il fait valoir que la priorité irait au « devoir de travailler »... belle tentative de manipulation. lien

il faudrait aussi que les grèves ne puissent pas être actées lors des vacances... mais comment une grève pourrait-elle être efficace si elle ne dérange personne ?

Encore mieux, si l’on peut dire, le droit de manifester a aussi du plomb dans l’aile.

Il l’était déjà en Russie, en Chine, et ailleurs, mais il l’est maintenant en France comme le faire remarquer Amnesty International : « au lieu de faciliter l’exercice du droit de manifester, les états vont encore plus loin pour l’anéantir », comme l’a déclaré récemment Agnès Callamard, secrétaire de ce mouvement. lien

rappelons tout de même que « le droit de manifester ou droit à la liberté de réunion pacifique est un droit fondamental garanti par l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme ». lien

On le voit, service public attaqué, paysans poussés à la révolte, Assemblée Nationale privée de parole, droit de grève ou de manifester menacé, premier ministre manipulateur, président qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter, et qui vient d’être montré du doigt par un éminent philosophe, n'en jetez plus la cour est pleine.

En effet, on pouvait découvrir comment était perçu le chef de l’état, grâce à la parole caustique d’un Régis Debray sur France Inter, le 18 février : « c’est tout de même drôle de voir un esprit assez rassis parler révolution, on se dit qu’il y a peut être là du racolage, c’est démagogique, ce président l’est souvent, il veut être sympathique donc révolutionnaire, ce qui n’est pas très sérieux... » lien

comme dit mon vieil ami africain : « quand la trahison s’installe, l’amour s’en va ».

le dessin illustrant l’article est d’après Uderzo

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

