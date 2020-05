Je vais lui montrer qui c’est Raoul(t) !

Cette phrase culte des « tontons flingueurs » illustre parfaitement une vidéo cruelle et jubilatoire signée « Marcel D », vidéo qui éparpille, en 13 minutes, façon puzzle, quelques personnalités qui se sont « brillamment » illustrées pendant la pandémie.

La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux, et je n’ai pas résisté à en extraire une partie, avec l’accord de l’auteur.

L’auteur, « Marcel D », qui n’est pas sans rappeler un certain Coluche par son ton gouailleur et direct, règle une bonne fois pour toute les comptes de Michel Cymes, Patrick Cohen, Marcel Ichou, Laurent Alexandre, Yves Calvi, Hausfater, Daniel Cohn-Bendit, Dominique Valeyre, Alain Finkielkraut, Gilbert Deray, Jean-Philippe Spano, et Yazdan Yazdanpanah.

Toutes ces personnes ont la particularité d’avoir d’abord le talent de leur bagout, n’hésitant pas à se poser parfois en expert dans des domaines qui peuvent leur être étrangers.

Il commence par le journaliste Patrick Cohen, qu’il accuse de « faire des listes »...

Ce curieux journaliste a invité le Professeur Raoult afin de lui expliquer comment fonctionnait un virus, ayant manifestement oublié que son invité était un grand professeur en microbiologie, et qu’il était aussi, excusez du peu, lauréat du grand prix de l’Inserm, 2010. lien

Mais comme le dit Marcel D, Patrick Cohen n’en a cure, et serait capable d’expliquer à Zidane « comment on fait une roulette », ou à Armstrong « comment tenir sa trompette »...car Cohen, c’est un touche à tout.

« Il peut être scientifique, astronaute, ou dame pipi... il sait tout faire... sauf fermer sa gueule : ça c’est pas dans ses cordes... » assure l’internaute taquin.

Cohen n’a pas hésité à qualifier cette crise « d’un début de gilet-jaunisation »....on ne l’oubliera pas...

Puis Marcel D lâche Cohen pour Cymes.

Celui-là même qui n’avait pas hésité à claironner sur les plateaux TV au sujet de la pandémie : « il n’y a absolument aucune raison de s’inquiéter », affirmant que le virus « n’était qu’une grippette ».

Il faudra qu’il abandonne toute prétention à devenir un jour « liseuse de bonne aventure ».

Et Marcel D enfonce le clou : « quand tu t’appelles Cymes, et que, derrière, t’as une carrière avec comme sponsors -Harmonie Mutuelle, Quezac, Auchan, Duson, RTL, France2, docteur Good-, tes conférences mensuelles, tes bandes dessinées, ton calendrier de l’Avant, tu te poses la question : c’est pas mieux de remettre ses couilles dans le slibard ? Là on parle en millions d’euros, t’as compris que le Michel, c’est pas un médecin de campagne qui va visiter les vieux oubliés dans leur pisse... Michel, il a tendance à les mépriser ceux-là ! Le jour où il a vu un stéthoscope, c’était en bd »...

Et Marcel D de prédire : « y aura un avant pandémie, et un après pandémie, et le Michel, il va finir tout seul confiné dans ses conférences à lire ses bd à la con »

Et il enchaine sur le Professeur Gilbert Deray qu’il qualifie « d’anti Raoult primaire »...

Deray avait dit de la chloroquine : « surtout n’en prenez pas » (lien) assurant qu’elle n’est pas recommandée par l’OMS, (ce qui est une contre-vérité ndlr) ajoutant « on n’abandonnera pas les malades, il faut juste attendre les résultats des études qui vont arriver »... « alors je sais pas d’où arrivent ces résultats, » déclare Marcel D, « mais ça fait des mois que les gens crèvent, et on va dire aux familles qu’il faut attendre ! Imagine, t’as ton daron à l’hosto, et t’as un mec comme Gilbert qui vient te dire qu’on peut rien faire, et qu’il faut attendre ! (...) sauf que le Padre, dans 5 jours c’est plié, il finit les 4 pattes en l’air.

Perso, moi diplomatiquement, j’aurais du mal, mais si ma mère, elle est dans le coin, je te promets qu’elle va te le faire courir, et je peux t’assurer qu’il va en trouver de l’hydroxychloroquine... ».

Puis évoquant le Professeur Raoult, Marcel D conclut : « je vous rappelle que lui, il bosse avec toute son équipe, quand vous, vous courez les plateaux TV, il va falloir redescendre un peu, les gars, ou vraiment en rabattre ! Et puis, cerise sur le gâteau, vous pouvez constater que Gilbert Deray ressemble plus à un « panneau publicitaire blouse blanche » qu’autre chose. Il bosse pour plusieurs entreprises de « big pharma », dont certaines fabriquent des antiviraux qui sont aujourd’hui étudiés pour soigner le Covi-19 »...

Il se tourne alors vers les cas « Marcel Ichou » : « un médecin généraliste installé à proximité des Champs Elysées, un peu le bobo de la bande à Michel Cymes, chroniqueur sur Europe 1 et France2... encore un qui a perdu les clefs de son cabinet... et qui dira : « le professeur Raoult, c’est un charlot, on peut pas faire de la médecine comme ça » ! lien

« Attention, dire que le professeur Raoult est un charlot, alors que lui, il passe ses journées à tester, soigner, et guérir ses malades à Marseille (...) et voir le Ichou qui passe son temps sur les plateaux TV le traiter de charlot, c’est une inversion accusatoire ! Ichou qui s’en prend à Raoult, c’est comme un U douze qui s’en prend à Ronaldo... mais Ichou, tu vas te casser la gueule ! Je me pose la question : qui sont ces gens ? Qui les invite ?! C’est quoi cette légitimité de Ichou à juger le professeur Raoult de charlot ! ». Et Marcel D de conclure en citant Victor Hugo « les nains sapent sans bruit le travail des géants ».

Tout le reste de la vidéo est aussi sanglant, et vous pouvez la découvrir intégralement sur ce lien.

Revenons à l’actualité et découvrons un nouveau scandale : alors que ce gouvernement affirmait que le manque de masque, c’était « la faute à Hollande », (lien) qui en aurait brûlé des millions, on apprend que finalement, c’est bien en janvier 2020 que les « responsables » sanitaires du pays en ont détruit quelques millions, sans raison apparente.

Interrogé, le 1er ministre a d’abord affirmé qu’ils étaient périmés, pour finalement reconnaitre qu’une part « non négligeable » était sans doute utilisable. lien

L’incompétence atteint ses limites, et on comprend aisément que les plaintes s’accumulent contre ce gouvernement, lequel est en train d’allumer des contre-feux afin de se protéger juridiquement. lien

Hélas, ce n’est pas tout.

Alors que l’exécutif a toujours affirmé qu’il a appris l’existence du virus au mois de mars, l’ambassadeur de France en Chine a indiqué avoir averti Macron dès le mois de décembre , mais il semble que le chef de l’état était plus préoccupé à mener sa campagne municipale, afin d’éviter un naufrage de son parti, que d’alerter les populations, et de prendre les mesures qui s’imposaient. lien

Information contestée par le Sénat qui a tenu à auditionner le dit ambassadeur...mais lorsque c’est le Canard Enchaîné qui sort une info, il est rare qu’elle soit infondée.

Extrait :

Le Quai d’Orsay et l’Elysée ont reçu en décembre « des informations alarmantes, dont ils n’ont tenu aucun compte (...) l’ambassadeur de France à Pékin avait alerté le chef de l’état dès décembre 2019 sur les dangers du coronavirus (...) le chef de l’état et Jean Yves le Drian n’y ont pas prêté cas. Le ministère des affaires étrangères n’a en effet, commencé à rapatrier les ressortissants français qu’en fin janvier ». lien

Et « le Canard » ajoute : « quand sont parvenues à Paris les informations relatives à l’apparition d’un nouveau virus, il était encore possible, pour un président conscient de ses responsabilités, de constituer un bon stock de masques, de tests, et de respirateur, mais Macron n’a pas trouvé le temps d’y penser ». lien

Cerise sur le gâteau, un certain Tewfik Derbal, ex collaborateur d’Olivier Véran, a cherché à monnayer son entregent auprès du nouveau ministre de la santé pour toucher une commission sur l’achat de masques FFP2.

Devenu par la suite collaborateur d’Émilie Chalas, une députée LREM, il a démissionné le 8 mai à la suite des questions gênantes des journalistes de Médiapart. lien

Il a tenté de s’expliquer, disant qu’il arrivait en fin de contrat, et qu’il a donc tenté sa chance : « j’ai vu que les commissions s’élevaient entre 6 et 8%. J’ai proposé 2%, ils ont refusé (...) je n’ai fait d’illégal » lien

En tout cas, pour le 11 mai, la nouvelle doctrine sécuritaire semble prête.

Comme dit mon vieil ami africain : « si la porte est fermée, essaye la fenêtre ».

Le dessin illustrant l’article est de Roth

Merci à Marcel D.

Merci aux internautes de leur aide précieuse

Olivier Cabanel

