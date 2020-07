Jean Castex, le Premier Ministre du déconfinement d’Emmanuel Macron.

Bonjour à tout un chacun

Un sarkozyste pour l’image d’un juppéiste au moment où les véhicules au losange sont refoulés, malgré les avantages en apparence. Ni plus ni moins que Monsieur Jean Castex, la droite chassée de L’Elysée, ne revient depuis les Pyrénées Orientales pour rien, élu au premier tour, un droitiste incontestable. Il a tenté de gérer la sortie de la crise du coronavirus, il a pratiquement réussi le départ de sa mission, sacré Edouard Philippe.

Le voici à présent à Matignon Jean Castex, « tout sauf écologiste » pour tenter de remplacer le premier ministre démissionnaire Édouard Philippe. Il ne faut pas oublier que le sortant et l’entrant se connaissent jusqu’où ira cette entente ? Cette nomination, qui était un secret au polichinelle. Remet l’ombre de Sarkozy dans L’Elysée. La droite ne peut marquer aucun désappointement, à priori il sera là, jusqu’à la fin du mandat de l’actuel président suprême. Il porte la réputation de connaitre les arcanes de l’administration. Cela résoudra les divers problèmes qui étouffent la France ?

Nous sommes loin d’êtres sorti des auberges espagnoles et dirent que je connais le nouveau depuis 2004.

C’est plus que lamentable et mes articles qui en parlent dorment, comme lui va le faire. Il n’y aura pas une tête au-dessus de Macron 1er ministre et président.

Le Panda

Patrick Juan