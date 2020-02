Jean Daniel, le « pessimiste émerveillé »

@CLOJAC. Ce que deviendra un homme est largement imprévisible. De son action durant la 3e république, je ne vois rien qui fasse prévoir qu’Henri Queuille devenu président du conseil de la 4e, devienne l’inventeur de l’immobilisme, attendant que le temps à lui seul résolve tous les problèmes.

Imprévisible aussi l’évolution de Georges Mandel, lobbyiste payé par le Comité des Forges, qui devient assez nationaliste pour missionner Charles de Gaulle à Londres, pour y continuer la lutte abandonnée par Pétain.

Imprévisible et déroutante aussi, la dérive de Marcel Déat, alors que vers 1930-1933 son analyse sociologique et politique était loin d’être idiote ou indigne. Son traumatisme de guerre et son pacifisme résultant ont-ils suffi pour l’emmener jusqu’à Siegmaringen ? Cela m’échappe.

J’ai perdu de vue le sNobs et Jean Daniel depuis plus de trente ans. J’ai quand même compris que le féminisme a été le Cheval de Troie bourgeois qui a subverti toute la presse de gauche. L’Huma inclusivement. Suivi de près par l’écologisme.

Du coup qui a ramassé la fonction tribunitienne jetée à terre ? Les islamistes et le FN.