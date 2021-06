Jean de Broglie, mystérieusement assassiné

« Tout cela n’a pas l’air d’intéresser autrement la cour. Un véritable souci de recherche de la vérité qui a été tant de fois clamé aurait pourtant mérité qu’on s’y arrête plus longuement qu’on ne l’a fait. Mais peut-on reprocher à la justice de n’être pas curieuse puisque la police, déjà, ne l’a pas été. Après tout, pourquoi faudrait-il chercher plus avant puisque les acteurs apparents de cet assassinat sont dans le box des accusés et que le mobile officiel garde encore beaucoup de crédit pour l’accusation ? Le reste ne semble qu’épiphénomène, et s’y attarder ne ferait qu’alourdir des débats déjà très compliqués. Après presque cinq semaines d’audience, le procès de l’assassinat de Jean de Broglie va tranquillement vers sa clôture. » (Michel Bole-Richard, "Le Monde" le 9 décembre 1981).