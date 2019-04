Jean Lassalle... Un Iconoclaste parmi les Politiques

L'accent Rugueux et le Verbe Haut---ÇA c'est LASSALLE

Complaisamment et abondamment caricaturé pour sa truculence et son franc parlé, jean est en réalité censuré parce que dérangeant au milieu d’une caste politique condescendante à l’égard du peuple, dont elle exploite sans vergogne, ce qu'elle tient pour une naïve crédulité.

Le Député LASSALLE, lui, tient en haute considération les petites gens dont il sait être le l’ambassadeur auprès de pouvoir suffisant. Pouvoir dont il dénonce avec brio et force l’hyper centralisation qui asphyxie la démocratie. Ne vous y trompez pas. Quand sa voix de stentor résonne au sein de l’hémicycle, les sourires crispés de ses coreligionnaires témoignent de leur gêne et sanctionnent les vérités qu’il clame. Cette liberté de ton et de parole fait de lui un personnage unique sur l’échiquier politique

Pour autant cette liberté à un prix… Au sens propre du terme au demeurant…

Jean essaie de mettre en place une liste pour les Européennes. Il sait comme beaucoup d’entre nous que les arbitrages sont pris à Bruxelles, tandis que les Parlements Nationaux se voient confisquer la plus part des pouvoirs décisionnaires.

C'est donc depuis Bruxelles qu'il faut agir.

Agir pour la défense des territoires ruraux, enfants pauvres de la politique Européenne.

1-Enclavement

2-Disparition programmée des Services Publics

3-Politique Agricole injuste (pas de péréquation dans attribution de la PAC)

4-Déserts médicaux (fermeture d’hôpitaux et de maternités)

5-Difficultés de Mobilité

6-Délabrement du Lien Social (Fermetures de commerces de proximité)

Inventaire bien incomplet des difficultés quotidiennes rencontrées par nos concitoyens qui vivent dans ces Zones délaissées par les pouvoirs publics, au profit d’un acte trois de la décentralisation qui engendre Mégapoles, Technopôles, Méga communautés de communes. Ce gigantisme est défendu au nom d’illusoires économies de fonctionnements structurels visant à diminuer notre abyssale dette publique. La dématérialisation des services de l’État (Cartes grises, cartes identités etc..) permet peut être des économies de bouts de chandelles à l’État, mais pénalise les usagers qui ont souvent recours à des mandataires facturant leur prestation, faute de maîtrise ou d’accès aux technologies.

TOUT ÇA AU NOM DES SACRO SAINTS " 3% " DE DÉFICIT Il est temps que l’Europe sociale retrouve sa place.

Avec ses Colistier(e)s Jean participera de l' architectes d'une nouvelle Europe

Il portera un message loin des lénifiants discours dont on nous abreuve à chaque échéance Européenne. Un message forgé par l’expérience d’un homme courageux et opiniâtre, dont l’élite politicienne s’avilit à moquer, quand elle devrait l’applaudir et le prendre en exemple. Quel autre politique a mis sa vie en péril pour sauver les emplois de sa vallée.

Quel autre parlementaire a arpenté notre pays pour mieux s’imprégner de sa sociologie ?

Jean s'est mis en Marche bien avant le docile troupeau de Macronistes.

Quel autre député a revêtu le Gilet Jaune en soutien aux légitimes revendications sociales de ce mouvement et payer 1500€ son acte de défi au Parlement ? Alors on peut bien se dire que 1500€ sur un traitement de député ce n'est pas un sacrifice... On peut bien se dire qu'il a fait ça pour se faire remarquer... N'empêche qu'il l'a fait... Et je le crois sincère....

Ne serait-ce que pour ces 3 actes engagés, Jean mérite d’être soutenu. Son côté fantasque, ces coups de gueule à l’Assemblée, sont autant de qualités qui font de lui un Député qui ressemble à son peuple. Ils ne sont pas si nombreux… Respectons-le pour ça !... Il incarne une autre voix... Celle des territoires... Et voilà pourquoi il a toute sa place au Parlement Européen...

Mais voilà !!! : Pour Prétendre Présenter une Liste il faut entre 800.000 &1000 000€

Ou comment museler les candidatures atypiques

Jean ne dispose pas d’une telle somme. Doit-il pour cela renoncer à se faire entendre et donc à porter notre voix à Bruxelles ? Il ne se résigne pas. Et nous sommes quelques-uns avec lui œuvrant à la mise en place de cette liste. Un Groupe National de Soutiens Citoyens pour que Jean Lassalle puisse présenter sa Liste aux Européennes, le GNSCAJL, est né ICI cette semaine. Je vous invite à le découvrir et si vous partagez avec nous que Jean est le Candidat qui nous ressemble, faites alors un bout de chemin avec lui pour qu’il devienne le Candidat Qui Nous Rassemble...

Merci pour lui

Che64000 aussi sur Twitter : GNSCJL