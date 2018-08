Jean-Luc Mélenchon : les discours et les actes

C’est bien là le problème de la politique dans son ensemble.





On a fermé les yeux, pendant des décennies, sur le comportement déplacé et les caprices des hommes politiques au pouvoir. L’excès est devenu une norme et comme les lois leur permettent, contrairement au citoyen lambda, de faire presque tout ce qu’ils veulent, on est face à des personnes qui ont un pouvoir démesuré et peu de contre-pouvoirs/de surveillance.





Il est parfaitement normal qu’on ait, à l’heure actuelle et ce depuis des années, des « représentants du peuple » qui promettent lune à leurs électeurs et font n’importe quoi une fois en place. Des carriéristes qui n’ont pour objectif de servir leur intérêt et se moquant de la notion centrale en démocratie de représentativité - parce que la démocratie ne pèse rien face aux ambitions personnelles et à l’argent, sinon on aurait jamais eu l’UMP, le PS de Hollande et encore moins EM.





On lorgne souvent sur les systèmes/idées des autres pays tout en se disant que « c’est inapplicable » - l’Allemagne pour son système de formation, les pays nordiques pour leur sévérité à l’égard du monde politique et l’avance de leur législation. Alors qu’en fait, il est tout à fait possible d’avoir, contrairement à ce que disait Philippe, une politique plus saine, avec des idées nouvelles (et non recyclées), des lois moins vagues et régissant de manière stricte le monde politique, de véritables organismes indépendants de contrôles (dépenses de l’argent public (et sanctions), etc.





Si la France régresse à grands pas, c’est principalement la faute à ses « représentants » mais aussi de la nôtre car nous sommes bien trop laxistes.