Jean-Luc Mélenchon : un peu de décence, taisez-vous !

Pas à une contradiction près le gus.

Il a son avis sur la chloroquine et le fait savoir.

Mais réfute se droit à JLM.

Et la sommité scientifique qu’est notre Rako prononce des sentences de « populisme scientifique ». Rien que ça.

Cher Sylvain quels sont donc vos compétences en virologie pour moquer celle d’un élu de la république ?

Surtout il serait interdit, par décision de lui même, de critiquer l’action (l’inaction ?) de l’exécutif. Ce qui est pourtant le devoir de tout député selon la constitution.

Alors qu’il aille au bout de sa logique (?) et réclame une nouvelle constitution...comme un certain JLM.

Et quels arguments dégainés pour discréditer le leader FI...

JLM à parlé de la pénurie de masques qui selon notre grand sylvain serait de l’histoire ancienne. Sans rire.

Et que JLM parle de planification, comme le font l’ARS l’INSEE et tant d’autres le classe, lui, comme un nostalgique de l’URSS et de Staline. Pourquoi s’emmerder à argumenter ?

Alors l’auteur je vous le dit avec vos propres mots des centaines et des centaines de Français meurent du covid-19 chaque jour… Sylvain Rakotoarison, un peu de décence : taisez-vous !