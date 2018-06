Jean-Marie Le Pen a-t-il tout perdu ?

Le Pen a denoncé avant tout le monde pendant des décennies contre vents et marées les dangers d’une immigration incontrôlée, du communautarisme, les zones de non droit, les méfaits du laxisme des juges etc. Dire qu’il a tout perdu est aussi malin que de dire que le prophète Jeremie a tout perdu parce qu’il avait annoncé l’exil des Juifs à Babylone et que cet exil s’est produit.