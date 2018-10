Jean-Marie Le Pen est « agonisant sur son lit d’hôpital : ses jours sont comptés », déclare son avocat

@sls0



Bonsoir sls0, "Toute sa carrière politique n’a jamais été ma tasse de thé mais lui au moins n’a pas trop trompé sur la marchandise au contraire de l’homme politique moyen.«





Soyons sérieux il na jamais été aux manettes et il n’en voulait , à la question posé par un journaliste si il voulait gouvernait il a répondu »que dieu m’en préserve" . Le Pen savait très bien que si il emportait des élections présidentiels , ça aurait été fini pour lui il aurait disparu des écrans radars lui et son entreprise familiales .

Le Pen est intelligent et il connait très bien les français que c’est un peuple qui est difficilement gouvernable. On a vu l’évolution des politiques depuis 50 ans et le nombre de présidents qui n’ont laissé aucun bon souvenir mise à part la parenthèse De Gaule . Le plus grand parti de France c’est l’abstention .