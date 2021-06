Jean-Marie Le Pen, le surprenant allié des partisans de la PMA pour toutes

On peut même préférer un enfant sans père ni mère que « pas d’enfant du tout », en appliquant des méthodes qui rendent inutile la pénible gestation d’une mère, les individus des classes inférieures étant conçus et programmés pour la production de masse, ils sont issus d’un même œuf (jusqu’à 96 individus par œuf) et leur croissance est surveillée et dosée en fonction de leurs tâches futures dans la société (mineurs, ouvriers dans les aciéries, etc.). Pour le classes supérieurs, on tolère le coït, mais la fécondation in vitro est considérée comme plus hygiénique puisqu’elle respecte les gestes barrières.

