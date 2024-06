Jean-Marie Le Pen, retour aux sources du Rassemblement national...

Puisque évoquer Jean-Marie Le Pen renvoie chacun à ses souvenirs, j’en évoque un particulièrement d’actualité et tout frais à partir d’un post un peu remanié que j’ai du poster plusieurs fois ces temps-ci afin de renvoyer des aboyeurs dans leur niche.

→ Soyons extrêmement vigilants vis-à-vis d’un certain type de propagande insidieuse qui contient quelque chose de mortifère pour ceux qui s’y laissent contaminés, les mettant au bout du chemin à la merci des pires adversaires de la paix et de la démocratie en croyant se servir de l’extrême-droite et en en devenant les complices , les obligés puis les otages et finalement les sacrifiés. Malheur à ceux que cela arrange de se persuader qu’elle correspond aux sourires des plateaux-télés et aux gentillesses de Tik-Tok et à ceux qui s’y font prendre.

Une mise au point à propos de nos compatriotes juifs et de la propagande dont la lépénie et la macronie pensent toutes deux avoir besoin en se désintéressant complètement des conséquences que cela engendre pour ceux dont elle se sert de l’histoire au service d’une campagne électorale qui les pousse visiblement dans leurs derniers retranchements. Au point de nous montrer que ce qu’ils pensent être leurs intérêts immédiats surpasse tout honneur, éthique, sens de la responsabilité et vérité quand il s’agit d’obtenir le pouvoir politique. Sans le vouloir, je suppose, ces gens viennent de surpasser les méthodes et procédés d’un vieil homme maintenant, Jean-Marie Le Pen. Je n’arrive pas à me réjouir de cette exhibition de bêtise parce que je la trouve quand même plus qu’inquiétante.

C’est une honte vis-à-vis de la shoah et de ce que fut l’espoir sioniste dans l’histoire du peuple juif ce que font ici dorénavant sans bien sûr l’afficher un certain nombre de politiciens et de perroquets des médias qui se font les propagandistes en réalité de la politique du Likoud et de l’extrême droite israélienne. Habitués à ne reculer devant rien quant il s’agit de dénier leurs responsabilités et assumer la réalité et les conséquences de leur politique. Ce qui amène ces propagandistes à frayer avec l’extrême-droite française devenue au gré des opportunités, des complaisances médiatiques et sondagières et des appétits électoraux, l’arlequin au grand filet à papillons de la politique française. Aussi idéologiquement bigarrée dans ses discours qu’un caméléon transgénique ou faut-il dire tout simplement maintenant médiatique et bien de chez nous.

Ces gens espèrent ainsi banaliser et inséminer leur ignominie dans la partie de marelle électorale que joue la macronie, l’extrême-droite et LR. Partageant le besoin commun de chercher à sortir du jeu par des procès en sorcellerie à répétition une gauche authentique, républicaine, écologique et démocratique et bien sûr d’utiliser à cet effet le mouvement LFI. Imaginant pouvoir faire passer pour ce qu’il appelle un arc républicain l’entre-soi ainsi recherché. Ayant eux-mêmes depuis deux mandatures démonétisé la notion de front républicain. Soyons extrêmement vigilants vis-à-vis de ceux qui à l’occasion reprennent tout ou partie de ces contenus en croyant se hausser ainsi en éprouvant le besoin jusqu’à l’ignoble de salir un acteur de la vie politique que je n’ai même plus besoin de citer tellement il est montré du doigt et exorcisé par les puissances qui dominent la parole publique canaux de diffusion. Parce qu’il dérange par son courage et sa persévérance, sa cohérence de vouloir avec toutes les bonnes volontés mettre sur pied une démocratie fondée sur les citoyens, leur respect, la responsabilité des mandants, la justice sociale et écologique et le respect tout simplement du droit international et de la vérité.