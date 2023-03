Jeudi, l’heure de vérité !

Je crois bien que l’heure de vérité avec vos champions, c’est tous les jours qu’elle nous est donnée et depuis un moment déjà



« Jeudi 16 mars 2023 aura donc lieu l’heure de vérité. »

Vous commencez à paniquer parce que vous vous dites qu’avec une authentique démocratie fonctionnelle, vos champions n’auraient aucune chance de se maintenir, que l’extrême-droite ne serait plus en mesure de jouer avec les processus électoraux et les médias de milliardaires son rôle de vrais-faux opposant , de semeur de confusion et de dispersion des mécontentements, de bouclier ou de sauve-qui-peut et derniers recours si décidément vos amis en viennent à perdre la main.

D’où l’agressivité permanente de certains, les attaques personnelles, les pauvres caricatures, les arguments à deux sous comme aujourd’hui parce qu’il faut bien essayer quelque chose.

Vous avez raison. Nous sommes entièrement d’accord. Si vous voulez retarder autant que faire se peut cet avènement, il va falloir vous démener très sérieusement. Par contre, cette heure de vérité, la mise en place d’une authentique démocratie, la plupart d’entre nous non seulement ne la redoutent mais s’emploient à ce qu’elle s’installe et se développe.

Vous savez quoi, contrairement aux Sarkosy, Hollande, Macron, Le Pen, nous pensons que c’est tout à fait souhaitable, réaliste et réalisable et nous sommes en chemin. Une société plus équitable et juste, plus responsable, plus solidaire. Nous avons parfaitement compris que seule une authentique démocratie peut nous offrir des garanties contre les dérives, les malversations, la prospérité et la promotion des incompétents et sans-parole et les abus de pouvoirs et trahisons en tous genres.

Vous savez quoi, l’heure de vérité approche et vous n’y pouvez rien.