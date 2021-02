Joseph Fontanet, résistant démocrate-chrétien et Européen savoyard

« Dans la nuit du 1er au 2 février 1980, Joseph Fontanet fut assassiné d’une balle au bas de son domicile à Paris. »

L’assassinat de cet homme honnête et sans histoires est intervenu 3 mois après celui de Robert Boulin, qui était son ami proche.

Avant de se faire assassiner, Robert Boulin avait eu le tort de dire qu’il allait parler et faire des révélations. Ses assassins ont pu penser qu’il s’était confié à Joseph Fontanet, ce qui expliquerait son élimination.

Chirac et Pasqua auraient peut-être pu nous en dire plus, maintenant c’est trop tard, ils ne sont plus de ce monde.