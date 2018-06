L’actualité des migrations : idées reçues, fake news et polémiques

Revue de presse, sans trop de commentaires, sur les actualités qu'il ne fallait surtout pas manquer, la semaine passée, sur le thème brûlant des migrants.

Guide réalisé par des associations pro-migrants

1. Le clash du week-end : Nicolas Dupont-Aignan vs Laurent Ruquier

Samedi, le patron de Debout la France était l’invité politique d'On n’est pas couché, où il a exposé ses idées sur la question migratoire en France. « J’estime que notre pays est colonisé […] économiquement, religieusement et migratoirement par les migrants qui arrivent sur notre sol », a-t-il lancé, avant de « demander aux Français de réagir » et de déplorer que « des centaines de mosquées salafistes » soient installées en France.

Les échanges ont vite tourné à l’affrontement général. C'est d’abord la chanteuse Angélique Kidjo qui s'est révoltée : « Vous êtes en train de nous dire que la France est colonisée. C’est une insulte. » La tension est montée d’un cran lorsque Dupont-Aignan a épinglé ses interlocuteurs sur « les beaux quartiers » où ils vivraient. NDA a expliqué que, s’il avait été au pouvoir, il aurait « laissé s’installer des camps de migrants au Jardin du Luxembourg chez Madame Angot ». La polémiste s'est alors emportée : « Mais arrêtez ! Qu’est-ce que vous en savez que j’habite au Jardin du Luxembourg ? C’est quoi ces préjugés ? »

En mai 2014, Christine Angot avait indiqué dans Libération où elle résidait :

"J’habite le quartier noir au-dessus de Barbès, et souvent quand je rentre chez moi, je suis la seule Blanche de la rue."

Alors que Nicolas Dupont-Aignan a mis en cause « la petite caste », le comédien Jean Benguigui lui a rétorqué sèchement : « Cette petite caste vous emmerde. »

Très remonté, Laurent Ruquier s’en est lui-même pris à son invité :

« Il suffit d’attendre 25 minutes pour que votre vrai visage explose ! Ça fait du bien de vous voir tel que vous êtes vraiment ! Vous êtes pire que Madame Le Pen en fait ! »

NDA a alors évoqué un quartier difficile de sa circonscription. « Vous y vivez vous ? Non ? Ah tiens, vous non plus ! Alors taisez-vous vous aussi ! », a répliqué Ruquier. « Vous croyez que je suis né où ? Que je viens d’où ? Dans un HLM, Monsieur ! (...) Alors, arrêtez de nous balancer que l’on fait partie d’une caste ou je ne sais quoi ! », a poursuivi l’animateur, outré d’être assimilé à la grande bourgeoisie.

Il est vrai que Laurent Ruquier ne gagne que 40.000 euros par mois pour ONPC et 70.000 euros pour les "Grosses Têtes" de RTL (somme qu’il partage avec ses proches collaborateurs). Multi-casquettes, il anime aussi "Les Enfants de la Télé", dirige son théâtre, ce qui rend difficile l'estimation de ses revenus, qu’il a toujours tenu à garder secrets. L'économiste Thomas Piketty avait cependant insinué, lors de son passage dans ONPC, que l'animateur gagnait de l'ordre de 100.000 à 300.000 euros par mois. De mauvaises langues ont aussi prétendu qu'il s'était offert le "Petit manoir" de Jacques Séguéla, où Nicolas Sarkozy et Carla Bruni s'étaient rencontrés en novembre 2007. En réalité, Ruquier rêvait seulement, à l'époque, de se l'acheter. Prix de vente : autour de 5 millions d'euros.

Je rêve en effet d'acheter ce manoir . Mais je ne l'ai encore ni Visité ni même signé une promesse de vente . — Laurent Ruquier (@ruquierofficiel) 3 juin 2017

Ruquier possède en revanche un appartement parisien, une belle villa située à Marseille, et une résidence secondaire dans les Yvelines de 525 m² habitables, avec 22 pièces, 13 chambres, et 18 hectares de terrain. Prix estimé : 1,5 million d'euros. Bref, assimiler Laurent Ruquier à la grande bourgeoisie est, comme on le voit, hautement abusif.

2. Appel du pape et de personnalités pour l'accueil des migrants en Europe

Dans une tribune parue dans Le Monde le 20 juin, un collectif emmené par Anne Hidalgo, Christophe Alévêque, Alain Mabanckou, Pierre Rabhi, ou encore Alexandre Jardin, Audrey Pulvar, Patrice Pelloux et Yann Arthus Bertrand, demande aux pays d’Europe de cesser de prendre prétexte de textes de loi pour masquer leur égoïsme. Selon ce collectif,

« c’est bien sa capacité à relever le défi de l’accueil et de la solidarité qui déterminera la pertinence de l’Europe pour les années à venir. Sa légitimité flotte désormais en Méditerranée, à nous de la faire accoster et de l’ancrer dans un projet européen à la fois humaniste et pragmatique. C’est bien l’avenir du projet européen qui est ici en jeu ».

Même point de vue pour le pape François. Selui lui, sans migrants, l’Europe est menacée d’un « hiver démographique » ; elle se videra.

« Vous ne pouvez pas rejeter des gens qui arrivent. Vous devez les recevoir, les aider, veiller sur eux, les accompagner, voir comment les installer […] de la meilleure façon possible. »

Le Saint-Père dénonce les « psychoses » créées, selon lui, par les populistes à propos de l’immigration. « La solution, c’est le consentement, l’étude, la prudence. » Le pape invite aussi l’Europe à investir en Afrique et à y partager plus équitablement les richesses minières afin d’enrayer les flux migratoires en provenance de ce continent.

3. Les opinions publiques hostiles à l'accueil des migrants

Selon l'Ifop, 67% des Français pensent que le navire Aquarius, rempli de migrants, ne devait pas être accueilli par la France.

En outre, 58% des Français sont opposés à ce que les migrants soient répartis dans les différents pays d’Europe et à ce que la France en accueille une partie.

"Pour les Européens, l'immigration est le problème numéro un" (Polony TV, 17 juin 2018) :

Aux États-Unis, une majorité d’électeurs Républicains approuve la décision de Trump, pourtant très contestée, de séparer les familles de clandestins.

NEW POLL : Majority of Republicans back Trump policy separating migrant kids from parents https://t.co/JwcXQ6GPen pic.twitter.com/rZT43Xz1QX — The Hill (@thehill) 18 juin 2018

4. Fake news et théories du complot

Le site Fdesouche a interrogé la possibilité d'une fake news sur ce thème :

"La séparation des familles de migrants aux Etats-Unis est-elle une fake news ?"

Entre les larmes de crocodile de la propagandiste Rachel Maddow et les explications de la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, on se demande ce que le public retiendra... #Trump



La raison contre les émotions. 🧐 pic.twitter.com/4ZmV3A5tYr — SanglierSympa (@SanglierSympa) 20 juin 2018

Voici la séquence à laquelle le tweet fait référence. En apprenant, dans une dépêche d’Associated Press, l’existence des centres d’hébergement pour bébés et enfants migrants, la journaliste américaine Rachel Maddow n’a pas pu contenir son émotion en direct :

Rachel Maddow breaking down on live television is all of us. pic.twitter.com/KBa9ewcG48 — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 20 juin 2018

Autre fausse nouvelle dénoncée par Fdesouche (sur la base d'un article du Huff Post) :

Fake News : Matteo Salvini a-t-il dit qu’il fallait une « épuration de masse » en Italie, comme le rapportent des journalistes ? La réponse est non.

Le 20 juin, une vidéo du ministre de l’Intérieur italien est relayée sur les réseaux sociaux et scandalise, notamment à cause du terme « épuration » qui rappelle les atrocités commises à l’encontre de certaines populations.

Les fascistes n'avancent plus masqués : Salvini veut une "épuration de masse" ; il regrette de ne pouvoir expulser les Roms italiens. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Où est l'Europe des droits humains ? Il y a eu les diktats économiques pour la Grèce ; mais pour la démocratie, rien. https://t.co/jMc5lX4h5J — Eric Fassin (@EricFassin) 20 juin 2018

Les images, capturées par l’agence de presse italienne ANSA, datent en réalité du 18 février 2017. Matteo Salvini était alors en campagne dans la commune de Recco, non loin de Gênes, pour La Ligue du Nord. Et comme l’ont fait remarquer des internautes, le terme « pulizia di massa » employé par Salvini ne se traduit pas littéralement en français par « épuration de masse », mais par « nettoyage de masse ».

« Le nettoyage de masse est nécessaire en Italie aussi », rapporte ainsi l’agence italienne, en citant Salvini. Un nettoyage « rue par rue, quartier par quartier, place par place et avec la manière forte si besoin car des morceaux entiers de ville, des morceaux entiers de l’Italie sont hors de contrôle » (comme le note Checknews, le nettoyage vise bien les migrants, et non pas la mafia, comme certains l'ont prétendu). Entre « épuration » et « nettoyage », la nuance est si légère que l'on peut se demander si l'on a bien affaire, comme le prétend Fdesouche, à une authentique fake news...

Le site Conspiracy Watch a, lui aussi, identifié une fausse nouvelle et une théorie du complot (assez absurde) sur la situation migratoire aux États-Unis :

« CRISIS ACTOR ». Une éditorialiste de la chaîne américaine Fox News, Ann Coulter, a déclaré le 18 juin que les enfants filmés dans un camp de rétention aux États-Unis dans l’attente du jugement de leurs parents étaient des « enfants acteurs ». Apitoyer l’opinion publique pour faire reculer le gouvernement sur la politique de rétention, tel serait l’objectif recherché. Les Décodeurs (Le Monde), reviennent sur la notion de « crisis actor » (acteur de crise) qui nourrit depuis plusieurs années les théories complotistes à chaque nouvelle tuerie de masse ou attentat (source : LeMonde.fr, 21 juin 2018), comme Conspiracy Watch le montrait dès 2015.

Ann Coulter on Fox News calls crying immigrant children "child actors" and looks directly into the camera to warn Trump not to fall for it. pic.twitter.com/SIjrocmxKB — Jon Levine (@LevineJonathan) 18 juin 2018

ÉTATS-UNIS. Au sujet des enfants migrants séparés de leurs parents dans le cadre de politique « tolérance zéro » en matière d’immigration, un post viral daté du 17 juin a été partagé des dizaine de milliers de fois, prétendant, photo à l’appui, que les enfants placés en détention à la frontière américano-mexicaine étaient numérotés. « Like the Holocaust », commentait le post, établissant une analogie avec la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le site de fact-checking Snopes.com a montré qu’il s’agissait en fait d’une photographie détournée, le numéro porté par l’enfant faisant partie de son tee-shirt (source : Conspiracy Watch, 19 juin 2018).

5. Guide des associations pro-migrants pour s'opposer aux expulsions en avion

Ce n'est certes pas de l'actualité récente, mais cela mérite d'être rappelé (pour ceux qui l'ignoreraient encore). Des associations de solidarité avec les migrants ont réalisé un petit guide pour réagir en cas d'expulsion par avion. Elles incitent les passagers à jouer leur rôle :

- d'abord, se manifester : exprimer son refus de décoller, demander à voir le commnandant de bord...

- ensuite, s'opposer : refuser de s'attacher, de s'asseoir, lancer la polémique avec les autres passagers, manifester son angoisse...

- enfin, tenir bon : ignorer les arguments du personnel de bord, être indifférent au harcèlement policier...

Le guide recommande enfin de ne pas parler avec la police, et d'éviter les gestes agressifs (du genre prises de full contact...).

Ce guide a été relayé sur Twitter, fin 2017, par la militante anti-raciste Sihame Assbague, connue pour avoir organisé en août 2016 un camp d'été décolonial interdit aux Blancs :

Des associations de solidarité avec les migrants & les réfugiés ont réalisé un petit guide pour réagir en cas d'expulsion par avion. Les passagers peuvent jouer un rôle. pic.twitter.com/pmhXhyorIU — Sihame Assbague (@s_assbague) 24 décembre 2017

Mais aussi par Hanan Zahouani, candidate du parti Français et Musulmans aux Législatives de 2017, ou encore, sur Facebook, par la chanteuse Elli Medeiros :

Des pilotes d'Air France se sont alertés de cette situation, comme le commandant de bord Christophe Gallet, sur le réseau professionnel Linkedin :

6. Tensions au sein de LREM ?

Selon Le Canard enchaîné, la députée LREM Sonia Krimi, qui a récemment exprimé son malaise sur le fait que la France ne propose pas d’accueillir l’Aquarius et les 629 migrants à son bord, aurait voulu s’exprimer devant les députés de son parti à ce sujet. La députée Anne-Christine Lang n’aurait pas caché son agacement :

« Tu la boucles ! Tu t’assois, et si tu n’es pas contente, tu n’as qu’à tweeter ! »

A la suite de cet incident, Sonia Krimi aurait quitté la pièce pour aller s’entretenir avec des journalistes dans la salle des Quatre-Colonnes de l’Assemblée.

Faisant fi du politiquement correct, LREM demande à ses militants de se positionner dans un sondage en ligne sur diverses affirmations, dont celle-ci : « L’Islam est une menace pour l’Occident. » Les militants peuvent, certes, être en accord mais aussi en désaccord avec cette proposition, mais la façon dont le mouvement et l’institut de réflexion Terra Nova posent les questions laisse perplexe le Muslim Post (site d'information communautaire, qui "attache une attention particulière à la lutte contre les discriminations, et particulièrement contre l’islamophobie").

Outre cette question sur la menace islamique, on trouve d’autres affirmations sur lesquelles les militants sont invités à se prononcer : « On ne se sent pas chez soi comme avant », « Les enfants d’immigrés nés en France sont des Français comme les autres », ou encore « Il y a trop d’immigrés en France ». Le Muslim Post estime que les questions sur le thème de l'immigration sont posées de manière négative, alors que, sur les autres thèmes, comme l’homosexualité, les questions sont orientées de façon plus positive : « Les couples homosexuels doivent-ils être autorisés à adopter des enfants ? », peut-on ainsi lire.

Privé ! On y a repondu donc il n'y a rien de privé. Il est en ligne et public. Leur sondage est discriminatoire et véhicule du racisme antimusulmans. pic.twitter.com/f7UwKNi1qb — ADM (@ADM_Action) 19 juin 2018

7. Angleterre : immigration et violence

Outre-Manche, l’ancien chef de Scotland Yard estime que la hausse de la criminalité à Londres est due à l’immigration :

(…) Parlant à la Chambre des Lords, l’ancien chef de Scotland Yard, Lord Hogan-Howz, a déclaré que « Londres est une ville de plus en plus jeune » et qu’il y a une « forte corrélation » entre une augmentation significative du nombre de jeunes hommes et une hausse des actes de violence. Il a appelé à davantage de policiers en première ligne dans certaines parties de la capitale pour faire face à l’augmentation du niveau de violence, reliant ces violences à l’augmentation du taux de natalité dans ces quartiers dû à l’immigration. Il a dit : « Le rajeunissement de Londres est contradictoire avec ce qui se passe dans le reste du pays ». « C’est dans le nord-est de la capitale que nous voyons le plus de jeunes. Ceci est le résultat d’un taux de natalité et d’une immigration élevés. » « Des études montrent que là où il y a plus de jeunes hommes dans la société, nous avons tendance à voir une augmentation de la criminalité en général et une augmentation de la violence en particulier. »

8. Idées reçues

Une étude réalisée par trois économistes français (Hippolyte d’Albis, Ekrame Boubtane et Dramane Coulibaly), portant sur 15 pays d'Europe de l'Ouest, sur une période de 30 ans (1985-2015), vient démentir certaines idées reçues sur le « coût » supposé des flux migratoires en Europe. Selon cette étude, publiée le 20 juin, l'afflux de migrants en Europe aurait un impact positif sur l'économie. Les demandeurs d'asile auraient un impact neutre les premières années, et positif lorsqu'ils deviennent des migrants permanents.

Non, les demandeurs d'#asile et les migrants ne sont pas une menace pour notre économie. Merci aux chercheurs du CNRS pour cette nouvelle étude basée sur 30 ans d'#immigration. Cela éclaire utilement les débats actuels et futurs. https://t.co/E2CEk97Stp — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) 24 juin 2018

"Pour en finir avec le mythe du « fardeau » économique de l'immigration" (Le Nouveau Magazine littéraire, 21 juin 2018), entretien avec Hippolyte d'Albis :

"À la question « l’immigration a-t-elle entraîné une dégradation des conditions économiques des pays d’accueil ? », la réponse est « Non ». Au contraire, une augmentation des flux de migrants permanents a un effet positif sur l’économie des pays d’accueil jusqu’à 4 ans après leur date d’arrivée. Le PIB par habitant augmente, le taux de chômage diminue, les dépenses publiques supplémentaires sont largement compensées par l'augmentation des recettes fiscales. (...) Ce que notre étude cherche à dire, c’est que ces trois dernière décennies, l’immigration n’a pas été une catastrophe économique en Europe. Il faut arrêter de brandir cette idée comme argument anti-immigration, car elle est factuellement fausse. Après, d’aucuns diront que ce n’est pas parce que les immigrés ont un effet positif sur notre économie qu’il faut ouvrir les frontières. Évidemment : c’est une question politique, et morale. Mais il faut prendre cette décision collectivement, et en connaissance de cause."

Voir aussi : "De l’effet bénéfique des migrations sur l’économie" (CNRS Le Journal, 20 juin 2018).