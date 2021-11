La proximité d’avril 2022 et de la prochaine élection présidentielle fait de l’actuelle période de campagne un moment privilégié pour la rédaction d’une réflexion inhabituelle parce que neutre et indépendante, donc, sortant du cadre des litanies devenues pesantes.

I) Causes de l’agonie de la France – Les Causes.

Responsabilité du peuple de France

De tous temps et en tous lieux, des peuples ont été victimes de propagandes, ou d’endoctrinements, voire de subversions plus ou moins agressives, tendant à les déstabiliser dans le but de les affaiblir pour mieux les dominer. (Cf. :

Ces manœuvres de manipulation de masse sont évidemment inspirées par des peuples ennemis ou tout simplement concurrents. L’ agresseur est, le plus souvent aidé par des membres de la communauté agressées qui agissent soit par conviction désintéressée (Exemple : la communauté communiste de France pendant la 2ème guerre mondiale à l’heure du pacte germano-soviétique), soit au nom d’intérêts plus ou moins sordides : (Exemple du traître classique qui se vend lui-même, ou pire qui vend le groupe, ou pire, qui vend la nation à laquelle il appartient.

Or le succès ou l’échec de ces manœuvres agressives ne peuvent évidemment que résulter de la capacité des peuples agressés soit à résister selon leurs vertus et qualités d’intelligence ou autre, soit à succomber en fonction de leurs faiblesses et tares de tous ordres.

Et là… Hélas !

Hors de quelques exceptions quantitativement insuffisantes, le peuple français résistant, patriotique, perspicace, et efficace parce groupé et uni est en train de disparaître !!!

Nous sommes en 2021. La dernière résistance politique de masse à la fois intelligible, influente et positive a été la manifestation de soutien au général de Gaulle fin mai 68. Un million de manifestants – Hé oui, quoi que l’on en dise !!! - en seul après midi et sur les seuls Champs-Élysées). Depuis, rien ! Ou plutôt une incroyable accumulation de « manifs », protestations, vociférations en tous genres, déprédations lamentables, toutes inefficaces sur les questions importantes. Non seulement elles ont fini par augmenter les divisions et confusions populaires mais encore, elles ont abouti à l’avènement de la triade présidentielle « Sarkozy-Hollande-Macron ». Un triumvirat qui non seulement a été l’un des facteurs procréateurs de notre présente situation socio-économique (excusez du peu !) mais qui, de plus, a réussi à banaliser dans les esprits les conséquences désastreuses du mondialisme ultra-libéral, à les faire accepter, et à les ancrer comme une normalité dans l’inconscient populaire national.

Développer une liste exhaustive des erreurs, trahisons, reculs et autres abandons auxquels nous n’avons su résister depuis 1981 ès qualité de peuple serait impossible ! Je relèverai donc simplement les deux derniers exemples incontournables. Mai 2017 et… ce jourd’hui même, en cette période électorale.

En mai 2017, nous n’avons pas su nous opposer à l’élection d’un président encore inconnu des Français trois ans auparavant et dont la seule référence politique était son court antécédant ès qualité de « banquier membre d’un gouvernement socialiste »...

Aujourd’hui, cinq ans plus tard, soit cinq années au cours desquelles nous avons eu tous loisirs (si l’on peut dire !) de l’observer et de subir les effets dévastateurs de sa politique dans tous domaines, nous sommes toujours dans l’incertitude de pouvoir l’évincer démocratiquement !!!

Une dernière faiblesse française populaire de cette liste non exhaustive : notre incapacité à réfuter avec une vigueur suffisante certaines idées pourtant criminelles, sinon génocidaires ! Par exemple l’idée qu’il ne faudrait pas hésiter à sacrifier une ou deux générations afin de faire triompher telle ou telle idée réformatrice de l’espèce humaine. Nous avions déjà vu ce concept briller dans les années 50 aux temps de l’extrême gauche triomphante puis sous Mao…

Hé bien ! Nous sommes en train de la voir repointer le bout de son nez sous une forme quasiment identique : Des touches successives d’insinuations et de suggestions, tentent en ce moment-même de nous persuader, par exemple, qu’il est « social », pour ne pas dire normal, que le troisième âge se sacrifie en cédant ses places légitimes dans les hôpitaux aux jeunes générations plus prometteuse ; et surtout en se sacrifiant spontanément sans même laisser au corps médical le choix de les sacrifier. Ça, ce serait faire du « social progressiste et économique » ! Mais quels membres du troisième âge visent-ils exactement ? Leurs propres pères ? Leurs propres mères ?

Tout simplement incroyable !!!

Un conseil, donc, à toutes celles et tous ceux qui sont encore dotés d’esprit analytique et critique suffisant : Avant de baisser les bras sur le moindre de nos acquis sociaux, de renoncer à la moindre de nos traditions culturelles ou autres, relisez Sun-Tzou (V° s. avant J-C. ) ; « Subjuguer une armée ennemie sans avoir à se battre est le véritable sommet de l’excellence. » écrivait-il.

Alors, mon Peuple de France, tu retrouveras peut-être une chance de comprendre ce que l’on te fait, à défaut de bien savoir qui te le fait.

Responsabilité des media

Pour être exact, il s’agit moins, ici, de la responsabilité intrinsèque des media que de celle des personnalités et pouvoirs qui les ont asservis. Mais comme cela revient au même…

Il est clair que le progrès technique à la disposition des moyens de communication a conféré aux media une puissance, et donc une capacité à influencer l’opinion, telles qu’elles ont littéralement transformé le « quatrième pouvoir » classique en « néo-pouvoir politique réel » à la fois associé et soumis »

Associé au pouvoir tant par l’influence des subventions qu’il reçoit que par la gestion des flux financiers générés de la pub.

Soumis à ceux qui détiennent le pouvoir, parce la dérégulation ultra-libérale a permis à ces derniers d’accumuler des masses de capitaux telles qu’elles leur permettent d’acquérir pratiquement tout ce qu’ils désirent, y compris hors de leur sphère habituelle d’activité dont pratiquement tous les media « main stream » sur lesquels ils règnent sans partage.

À ce point sans partage qu’ils ne se donnent même plus la peine de dissimuler sous quelque faux-nez ou par quelque style plus réservé, la dévastatrice unicité mondialiste de leur ligne éditoriale !

Donc plus de media porteurs d’une opposition représentative, forte, et digne de ce nom !

Ce qui explique aussi la quasi-disparition de toute opposition à la fois forte et représentative, alors que l’opposition digne de ce nom n’a jamais été aussi importante, quoi que l’on en dise.

Quant aux journalistes eux-mêmes, la nature humaine étant ce qu’elle est, et bien que souvent talentueux, ils se sont pour la plupart laissés circonvenir par le système qui les paye. Pour ce qui est du talent et de l’objectivité de la nouvelle génération de journalistes, à quelques exceptions près, les nouvelles conceptions de formation dans les écoles (y compris les grandes) et l’absence de sérieux dans l’apprentissage et l’emploi de la langue française, ont fait le reste.

Là encore, trouvons-nous une part de responsabilité dans une population pratiquement incapable de mener à bien la sélection des personnalités qu’elle laisse accéder au pouvoir. Ainsi le monde politique élu a-t-il les mains libres pour influencer des machins tels que le C.S.A et autres dans l’intérêt de sa seule politique et de ceux qui la servent. Pour le reste, aucun égard pour le consommateur, désormais hypnotisé dans tous domaines par les media et de plus en plus souvent harcelé par des pratiques commerciales limite malhonnêtes.

A suivre