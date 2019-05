L’Aigle JUPITER s’est transformé en DINDON

Le Président MACRON a été élu dans un mouvement d'enthousiasme qui annonçait un quinquennat prometteur, réformateur, avec de nouvelles personnalités au Gouvernement. Quelques mois après la France connaît la désillusion, et retombe dans son pessimisme. Monsieur MACRON élu, on allait voir des changements, du sang neuf, un nouveau monde.... Mais au lieu de cela on entend gronder les mécontentements des retraités, des fonctionnaires, des SMICARDS, et on assiste à des émeutes et à des scènes de chaos dans les rues de nos villes. Rarement, ou plutôt jamais on a assisté à une telle montée de haine ou d'antipathie à l'égard d'un Président de la République Française. Les raisons de la chute de popularité et de la montée des tensions avec le peuple français sont de deux ordres ; il y a eu tout d'abord une série d'erreurs de la part de l'Elysée qui a sérieusement atteint l'image du Chef de l'Etat, et secondement la conduite d'une politique pro-européenne qui mène la France à la catastrophe et à la révolte (voire à la Révolution).

Une succession incompréhensible d'erreurs du Président lui-même

L'affaire BENALLA fortement médiatisée a marqué les esprits de tous ; plus par le soutien personnel du Président à BENALLA que par les faits eux-mêmes. Personne n'a compris comment un jeune de 26 ans pouvait occuper un poste de responsable de la sécurité auprès de l'Elysée, et passer au-dessus des chefs de service de Police et de Gendarmerie. Cette situation fait penser que le Président n'avait pas totale confiance dans les services de sécurité de l'Etat !

A côté de l'affaire BENALLA, sont apparus d'autres personnages hors normes dans l'entourage du Président, comme Madame Michèle MARCHAND (MIMI MARCHAND) la reine des paparazzi, qui a connu quelques déboires avec la justice....

Des erreurs de communication à répétitions, avec par exemple ces images du couple MACRON dansant aux côtés du groupe Gay les DJ KIDDY SMILE lors de la fête de la musique de juin 2018, ou bien encore la photo étonnante du Président encadré par deux jeunes délinquants dont l'un fait un doigt d'honneur.....

On se rappelle également certaines phrrases lachées par le Président MACRON ici ou là comme par exemple l'expression de "gaulois réfractaires" pour qualifier les français qui ont choqué l'opinion publique....

En plus de cette succession de bévues, se sont ajoutés les départs de proches collaborateurs de Monsieur MACRON, comme celui de son conseiller spécial Ismael EMELINE, celui de Monsieur COLLOMB Ministre de l'intérieur etc....

Or, la prise de pouvoir par MACRON qui nous a tous surpris, a été faite avec un parti nouvellement créé, La République en MARCHE (LAREM) et ce parti peu structuré du fait de sa jeune existence ne compte pas suffisamment de personnalités pour assister le Président MACRON et créer une dynamique. Il est vrai qu'avec Madame LOISEAU comme tête de liste aux européennes pour LAREM, la dynamique parait assez faible.

L'ensemble de ces "erreurs" a conduit à une baisse de popularité du Président, et même parfois à des sentiments de haine à son égard. (de la part des gilets jaunes par exemple)

Une politique européenne qui ne colle plus aux réalités du pays

Le Président MACRON souhaite renforcer l'intégration des Etats au sein de l'Union Européenne, mais il se heurte aux réalités franco-françaises.

Dans les pays comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, les salaires des fonctionnaires et les pensions des retraités ont été baissées. En France ce sont les salaires qui n'augmentent pas, et ce sont les taxes qui augmentent pour lutter contre l'endettement de l'Etat. Mais c'est aussi la baisse du pouvoir d'achat des français qui a généré le mouvement des gilets jaunes.

A vrai dire la dette de la France (2378 milliards) qui augmente chaque seconde de 2665 euros, parait insoluble...

Cette dette s'est emballée sous la Présidence de SARKOZY qui a "sauvé l'EURO" en 2008 lors de la crise financière, mais elle est un fardeau pour nous. Les gouvernements se succèdent avec pour solutionner l'endettement du pays les mêmes recettes vaines comme la réduction du nombre des fonctionnaires ou l'augmentation de taxes et impôts.... Ces mesures n'arrêtent pas la machine infernale qu'est devenu la dette de l'Etat.

En suivant la même politique pro - européenne que ses prédécesseurs SARKOZY et HOLLANDE, le Président MACRON conduit la France vers une impasse. La France s'appauvrit, l'industrie et ses emplois disparaissent, au profit des usines chinoises qui nous envahissent de leurs produits.

L''absence de frontière nationales et l'immigration deviennent des enjeux majeurs, un mouvement patriotique et nationaliste et anti - UE se développe en France et dans les autres pays de l'UE.

La France et les français n'ont rien à gagner en restant dans l'Union européenne, au contraire, exemple : La presse nous informe que l'Union Européenne va bientôt finaliser les accords avec les pays d'Amérique du Sud pour l'importation de tonnes de viandes en Europe les éleveurs français qui sont déjà en difficulltés apprécieront !

L'aigle JUPITER s'est transformé en DINDON, il a perdu de sa superbe et il est redescendu sur terre. Sa positon deviendra intenable si il persiste à suivre la politique de BRUXELLES qui va à l'encontre des intérêts français.

Ainsi Monsieur MACRON risque bien de devenir le DINDON de cette farce européenne.