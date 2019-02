L’Anarcho-Féodalisme de nos vies

Nos vies sont anarcho-féodales. Nos expériences humaines. Et pourquoi sont-elles anarcho-féodales ? ... Vraiment, il faut en avoir de ces idées tordues, pour seulement songer que « la vie est anarcho-féodale » : faut-il expliquer en détails, qu'entre l'anarchie et la féodalité, il y a comme antinomie — voire antonymie ? ... Mais c'est que le réel ne s'adresse pas à nous dans les catégories simples et faciles d'un rationalisme limpide, et qu'au contraire il se prononce souvent torsement contre nos rationalités, même si ces rationalités nous semblent avoir tendance à faire l'affaire, le plus souvent. Disons : qu'elles nous conviennent.

Image extraite du film Blade Runner (1982),

illustrant bien le propos avec ses Réplicants sériels

désireux d'émancipation.

La part Anarchique

En fait, « la vie est anarch- » (d'une part), parce qu'il est au pouvoir de chaque être humain d'en faire à sa tête, quitte à dérailler, se dégonder, déjanter ou — plus prosaïquement — errer, trahir, oublier et désobéir. Notez bien qu'il y a du hasard, de l'inconstance et de l'omission en tout cela : les personnes font des erreurs et perdent le souvenir parfois, c'est ainsi, bien que cela semble trahir et désobéir à ceux qui y tenaient. Les temps changent, et on s'en plaint comme si c'était de « l'opportunisme » ...

Il se peut d'ailleurs que la plupart du temps, trahisons et désobéissances correspondent à ces deux innocents cas de l'erreur et de l'oubli, mais que ces cas doivent être jugés comme des trahisons et des désobéissances, pour les besoins de la cause sociétale. Ce qu'on appelle le devoir, où en l'occurrence il s'avéra moins-, mal- voire ir- responsable.

Bref : le défaut, la faille, la fracture, etc. se trouvent au cœur de tout humain, au point qu'on ait tendance à se renfrogner publiquement, à croire pouvoir tenir cette immaîtrise en la nommant le facteur humain, puis à remplacer les humains autant que possible par ... des machines. Hélas, à ce compte, autant nous suicider tout de suite, puisque nous anticipons sur notre propre obsolescence ! et c'est la fin de toute confiance. En tout cas, le libéralisme va largement par là d'un « anarchisme des décisions », de telle sorte qu'il finisse par se rigidifier dans le néolibéralisme.

La part Féodale

Considérons alors l'aspect « -féodal » de cette « Vie anarch- » (d'autre part). Eh bien voyez : même dans les groupes les plus informels, les plus anarchiques, voire politiquement anarchistes — avez-vous déjà remarqué ? — nous n'échappons pas à ce que les sociobiologistes nomment hiérarchies de dominance : c'est notre « part animale » qui parle — s'il faut que nous ne soyons pas animaux de part en part.

Ces hiérarchies de dominance peuvent être dynamiques, mais elles ont quand même leurs stabilités. C'est que nous avons besoin de repères, de sens commun, de référentiels partagés, d'instaurations, pour pouvoir bien démarcher. Pure question pratique, en fait. Eh bien, par praticité si l'on veut, ou aussi par cet espèce de praticisme philosophique parfaitement instinctif ...

... eh bien, par cela, nous nous référons et conférons instinctivement à l'ancienneté, et malgré nous aux malignités (feintes pures), aux potentialités (seraient-elles feintes), aux expressivités (effets publics, publicités, charisme, affichages, etc.), aux affinités (affections, préférences, élections, etc.) ... où l'on se croirait dans Game of Thrones.

Au milieu de tout cela, il n'est pas si courant qu'une saine méritocratie émerge, c'est-à-dire une attribution de l'autorité à ceux qui en ont véritablement les capacités. Néanmoins, il arrive çà et là que des reconnaissances aient lieu (la méritocratie institutionnelle ne trompera personne : elle fonctionne à travers des routines, sur la base de concours formatés — donc bon. Cela garantit un régime, pas une excellence.) Mais enfin, le capitalisme d'héritage et d'opportunité instaure le féodalisme des grandes maisons, c'est-à-dire des firmes qui lobbisent.

L'Anarcho-Féodalisme de nos vies (non, non, rien n'a changé ... )

D'où que l'anarcho-féodalisme règne dans nos vies, dans l'expérience humaine, tout simplement parce que nous vivons a minima de ces hiérarchies de dominance (y compris, voire surtout, en situation d'anarchisme politique), hiérarchies éprises par nos devenirs-autres, volontaires — maladroits — comme innocents (y compris toujours, voire surtout, en situation d'anarchisme politique).

Ou bien, dit autrement : ça nous échappe toujours. Et encore, avec le Jeff Goldblum jouant Ian Malcolm, dans Jurassic Park : « La vie trouve toujours un chemin ». Mais aussi, avec ce mondoshawan, dans le Cinquième élément : « Le Temps n'a pas d'importance, seule la Vie est importante. » — si vous suivez.

Car l'anarcho-féodalisme traverse tous les milieux, des plus anarchistes aux plus fascistes : nous pouvons toujours diverger malgré les mastodontes de groupes en place, c'est inévitable. Et finalement, c'est un peu Jéricho toujours, ou encore The Expanse. Au fond, l'être humain n'a pas beaucoup changé, depuis les Premiers Hommes.

