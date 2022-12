L’année 2023 ne se présente pas sous de bons augures. Il nous faudra développer la solidarité et les luttes

Plus de 300 000 personnes n'ont aucun toit, près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté....2023 risque d'être une mauvaise année à moins que....

J'entends déjà claquer les bonnes années par ici et par là.

En dehors des bons vœux institutionnels, quelque peu obligés, il y a les bons vœux généreux et sincères des parents à leurs enfants, des personnes à leurs voisins.

Il y a aussi les engagements des petits vis à vis de leurs parents : je promets d'être sage, de travailler en classe, d'utiliser moins ma tablette !

2023 sera une année pleine de dangers

Pour notre planète notre bien commun, bien abîmé par la folie des hommes et surtout la course à la rentabilité et le productivisme débridé.

Pour les gens qui y habitent et les 828 millions qui ne mangent pas à leur faim, soit 150 millions de plus que l'année précédente ;

Le plus grand des dangers reste le risque d'une guerre mondiale, il y a effectivement la politique expansionniste de Poutine, l'agression contre l'Ukraine mais aussi l'attitude belliqueuse des États Unis et même de la France.

Le budget militaire de notre pays s'élèvera à 43,9 milliards en 2023 ( hors pensions), en hausse de 3 milliards d'euros. C'est la plus forte augmentation de puis 15 ans.

N'y a-t-il pas d'autres priorités que celle qui consiste à produire des armes de guerre ?

Le président de la République souffle le chaud et le froid et joue du menton face à la Russie.

Nous ne voulons pas de la guerre !

Nous demandons le retrait de toutes les troupes étrangères, celles de la Russie en Ukraine, celles de l'OTAN et celles de la France en Afrique et ailleurs !

Près de 10 millions de français survivent difficilement sous le seuil de pauvreté, ce sont des familles qui ne peuvent plus faire face aux dépenses élémentaires, ce sont des étudiants qui fréquentent les distributions alimentaires, ce sont des retraités qui n'arrivent plus à payer leurs loyers ou leurs charges de propriétaires tant leurs retraites ne suffisent pas face à la hausse des prix.

En France, ce sont plus de 4 millions de personnes qui sont mal logés et parmi eux plus de 300 000 vivent et dorment dehors, sans toit.

Y EN A ASSEZ DE CETTE PAUVETE, DE CETTE SOUFFRANCE !

Pour que 2023 soit une meilleure année possible, il faut mener la bataille pour une politique où l'égalité et la fraternité soient les moteurs de l'action publique et non des slogans !

Pour que 2023 soit une meilleure année possible et pour écarter tous les dangers qui nous guettent, il nous faudra nous engager collectivement dans le développement du mouvement social et en même temps mener des actions de solidarité de proximité.

FAISONS QU'ENSEMBLE 2023 DEVIENNE UNE ANNEE DE REDRESSEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE !

Jean-François Chalot