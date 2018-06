L’annulation et le remboursement des 500 000 euros d’assiettes par les époux MACRON

Nous demandons l'intervention de la Cour des comptes afin qu'elle oeuvre pour exiger de Brigitte Macron et Emmanuel Macron l'annulation et le remboursement de cette commande au nom des règles de transparences qui avaient été mises en place lors des précédent quinquennats...À ce titre les dépenses des autres insitutions ne devaient plus être prises en charge... Il s'agit ici d'une tromperie de l'Élysée !

Depuis l'arrivée à l'Élysée du couple présidentiel, les factures deviennent salées !

Des frais de maquillage en quelques semaines facturés plus de 25 000 euros, une Charte de Transparence de 400 000 euros pour Brigitte Macron pour remplir des fonctions illégitimes, et maintenant des assiettes à plus de 500 000 euros la facture !

Le couple Macron à commandé un nouveau service de vaisselle auprès de la Manufacture de Sèvres : pas moins de 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, soit 1 200 pièces au total.`

L'argument : "vaisselle usée" qui date de "l'ère Jacques Chirac" .Ces 500 000 euros ce seront les françcais qui devront s'en acquitter !

Cette indécence se passe à l’heure où le Président Emmanuel Macron fustige les aides sociales : « qui coûtent un pognon de dingue »

Dans un contexte de moralisation de la vie politique et publique, dans un contexte de transparence, cette commande démesurée est tout simplement innaceptable !

Les français sont sans cesse solicités : augmentation des impôts, baisse des retraites, augmentation de la CSG etc.. Nombreux d'entre eux ne peuvent plus partir en vacances, doivent boucler des fins de mois compliquées et n'ont pas les moyens de changer leur vaisselle EUX.... On leur demande de participer à l'effort national, d'être patients, d'avoir confiance.

C'est dans ce contexte social que le couple présidentiel s'offre le luxe et le privilège de changer la vaisselle.

Rappelons que se déroulent plusieurs fois par mois dans le "Salon des portraits" du Château des dîners officieux au rez-de-chaussée du palais de l'Élysée. Les convives apprécieront ce geste en leur endroit...

Nous demandons l'intervention de la Cour des comptes afin qu'elle oeuvre pour exiger de Brigitte Macron et Emmanuel Macron l'annulation et le remboursement de cette commande au nom des règles de transparences qui avaient été mises en place lors des précédent quinquénats...À ce titre les dépenses des autres insitutions ne devaient plus être prises en charge...Il s'agit ici d'une tromperie de l'Élysée !

La somme de 50 000, déjà élévée a été malhonnêtement annoncée. En effet par le biais des subventions de fonctionnement et d’investissement le palais de l'Élysée règlera la différence...

Les époux Macron devraient d'avantage se préoccuper des conditions INQUIÉTANTES des millions de français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté plutôt que des assiettes dans lesquelles ils vont manger pendant 4 ans !!!



Rappel : La France compte entre 5 et 8,9 millions de pauvreset le nombre de personnes concernées a augmenté de 600 000 en 10 ans. Dont 3 millions d'enfants sous le seuil de pauvreté...

Lien pétition en ligne : https://www.change.org/p/l-annulation-et-le-remboursement-des-500-000-euros-d-assiettes-par-les-époux-macron

Thierry Paul Valette