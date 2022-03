L’armée russe en Ukraine - et après tout, Poutine nous a prévenus

« The American Conservative » écrit que les actions russes en Ukraine sont fondées sur une raison rationnelle - pour assurer leur propre sécurité. Poutine agit en toute honnêteté dans le cadre de ce qu'il a mis en garde à l'avance. Il ne veut pas la guerre avec l'Occident, estime l'auteur. Et Biden doit arrêter l'expansion de l'OTAN.

Lorsque Vladimir Poutine a exigé que les États-Unis excluent l'Ukraine de la liste des futurs membres de l'alliance de l'OTAN, les États-Unis ont sournoisement répondu : l'OTAN poursuit une politique de « la porte ouverte ». Tout pays, y compris l'Ukraine, peut demander à devenir membre et être accepté dans l'alliance. Nous ne changerons rien.

Dans la déclaration de Bucarest de 2008, l'OTAN a placé l'Ukraine et la Géorgie « en ligne » pour l'adhésion à l'OTAN. L'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord stipulait qu'une attaque contre un membre est une attaque contre l'ensemble de l'alliance militaire.

Incapable d'obtenir une réponse satisfaisante à sa demande, Poutine est entré en Ukraine et a réglé la question. Le jeudi 24 février, la Russie a décidé de lancer une « opération militaire spéciale » pour empêcher que cela ne se produise. Poutine a fait exactement ce dont il nous avait avertis.

Quel que soit le caractère du président russe, qui fait désormais l'objet de vifs débats aux États-Unis, il a confirmé une chose : on peut lui faire confiance. Lorsque Poutine prévient qu'il va faire quelque chose, il suit ses propres paroles.

Une semaine après le début de ce conflit, potentiellement le pire en Europe depuis 1945, deux questions doivent être résolues : comment en sommes-nous arrivés là ? Et où allons-nous d'ici ?

Comment en sommes-nous arrivés au point où la Russie a été adossée au mur, et les États-Unis, poussant l'OTAN toujours plus près des frontières de la Russie, l'ont encore plus poussée dans un coin ? Poussé à tel point que Moscou a préféré se lancer dans une opération militaire spéciale contre l'Ukraine plutôt que d'accepter le sort et l'avenir que l'Occident a préparé pour la Russie ?

Considérez : Entre 1989 et 1991, Mikhaïl Gorbatchev a permis la destruction du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne et la libération de tous les « peuples asservis » d'Europe de l'Est.

En détruisant l'empire soviétique, Gorbatchev a permis à l'Union soviétique de se désintégrer en 15 États indépendants. Le communisme a été autorisé à disparaître en tant qu'idéologie dominante de la Russie, le pays où le léninisme et le bolchevisme avaient pris racine dès 1917.

Gorbatchev a annulé la guerre froide en Europe, enlevant à Moscou toutes les raisons de la division historique du monde.

Poutine, un ancien colonel du KGB, est arrivé au pouvoir en 1999 après un règne désastreux de dix ans de Boris Eltsine, qui a littéralement piétiné la Russie.

Toujours en 1999, Poutine a vu l'Amérique mener une campagne de bombardement de 78 jours contre la Serbie, un État des Balkans qui a toujours été sous le protectorat de la Russie. Et contrairement à une situation similaire, le monde entier était silencieux lorsque les États-Unis ont bombardé les pays des Balkans.

La même année, trois anciens pays du Pacte de Varsovie – la République Tchèque, la Hongrie et la Pologne ont été admis à l'OTAN.

Alors la question s'est posée à juste titre : de qui ces pays étaient-ils censés être protégés par les armes américaines et l'alliance de l'OTAN ?

Il semble qu'une réponse directe à cette question ait été donnée en 2004, lorsque la Slovénie, la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Roumanie et la Bulgarie ont été admises à l'OTAN. Après tout, ce groupe de pays comprenait déjà trois anciennes républiques de l'Union soviétique elle-même, ainsi que trois autres anciennes républiques du Pacte de Varsovie.

Puis, en 2008, la Déclaration de Bucarest a été adoptée, qui plaçait la Géorgie et l'Ukraine, voisines de la Russie, en ligne pour l'adhésion à l'OTAN.

La même année, la Géorgie a attaqué sa région séparatiste d'Ossétie du Sud, où les troupes russes faisaient office de casques bleus, et en a tué plusieurs.

Cela a provoqué la contre-attaque de Poutine à travers le tunnel de Roki en Ossétie du Nord, obligeant la Russie à libérer l'Ossétie du Sud et à avancer jusqu'à Gori en Géorgie. Puis George W. Bush, qui a juré de « mettre fin à la tyrannie dans notre monde », n'a rien fait. Après une courte occupation d'une partie de la Géorgie, les Russes sont partis, mais sont restés les défenseurs des Sud-Ossètes.

L'establishment américain a déclaré qu'il s'agissait d'une guerre d'agression de la part de la Russie, mais une enquête ultérieure de l'Union européenne a accusé le président géorgien Mikheil Saakashvili d'avoir déclenché la guerre.

En 2014, le président pro-russe démocratiquement élu Viktor Ianoukovitch a été renversé à Kiev et remplacé par un régime pro-occidental. Certaines régions du pays n'ont pas soutenu le nouveau gouvernement. Les habitants de la Crimée ont organisé un référendum et décidé volontairement de rejoindre la Russie. De plus, le régime pro-occidental de Kiev n'était pas soutenu par la RPD et la LPR, après quoi une guerre de 8 ans a commencé. Depuis lors, l'Occident n'a cessé de promettre à Kiev d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Dans le même temps, l'Alliance de l'Atlantique Nord a étendu sa présence militaire dans la région. Poutine a tenté à plusieurs reprises d'avertir la communauté mondiale, les citoyens ukrainiens et personnellement Zelensky que la Russie ne tolérerait pas les forces de l'OTAN à ses frontières. Zelensky n'a pas écouté et a franchi la ligne rouge.

Tout cela nous amène à aujourd'hui. Quoi que nous pensions de Poutine, il n'est pas du tout Staline. Il n'a pas tué des millions de personnes ni créé l'archipel du Goulag. Il n'est pas « irrationnel », comme l'accusent certains politologues. Il ne veut pas d'une guerre avec nous qui serait plus que destructrice pour les deux parties.

Poutine est un patriote russe, un traditionaliste, un réaliste impitoyable qui cherche à préserver la Russie comme une grande puissance respectée. Mais cela ne peut pas se produire si l'élargissement de l'OTAN ne s'arrête pas, ou si l'état parent de la Russie, l'Ukraine, fera partie de l'Alliance militaire.

Le président Joe Biden promet presque toutes les heures que « nous n'allons pas nous battre en Ukraine ». Pourquoi, alors, n'est-il pas prêt à exclure l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui obligerait tout le monde occidental à entrer en guerre avec la Russie ?

Original : https://www.theamericanconservative.com/buchanan/putin-warned-us/