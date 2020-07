L’arnaque du R0 du coronavirus : les médias et les politiques entretiennent la peur

L’épidémie de coronavirus a engendré une surmortalité en France aux mois de mars et d’avril dernier. En mars 2020, 63 000 personnes sont décédées en France contre 54 000 en mars 2019, soit 9 000 personnes de plus. En avril dernier 64 000 personnes sont décédées en France contre 47 000 en avril 2019 soit 17 000 personnes de plus. Depuis début mai au contraire, il y a moins de décès en France en 2020 qu’en 2019. Le 1er mai est le premier jour pour lequel on a eu moins de décès en 2020 qu’en 2019, ça a peut-être un lien avec le fait que le confinement a fait annuler partout en France toute les fêtes du 1er mai. Sur tout le mois de mai, il y a eu 300 décès de moins qu’en 2019. Ça s’est ensuite accéléré en juin avec 2000 décès de moins qu’en juin 2019.

Comme on l’a vu, le nombre de décès en France est moins fort en 2020 qu’en 2019 depuis le 1er mai. En effet, en écrasante majorité, les personnes décédées du coronavirus étaient âgées et en mauvaise santé. Une partie de ces personnes sont donc décédées en mars ou avril alors que sans l’épidémie, elles seraient décédées un peu plus tard dans l’année, en mai, en juin ou l’hiver prochain. En ce moment, on a donc moins de décès que les autres années.

Pour mémoire, on peut aussi se dire que le nombre de décès pendant l’épidémie du coronavirus a été assez forte puisque pour la première fois depuis 3 ans, l’épidémie de grippe a été assez peu mortelle. Elle a donc épargné cet hiver plus de personnes fragiles que d’habitude.

Par exemple sur ce graphique de santé publique France qui montre le nombre de décès par semaine depuis 2014, on voit bien que les maladies hivernales des trois années précédentes ont engendré une surmortalité moins intense mais plus longue que le coronavirus. Alors que cet hiver, on a eu peu de décès. Les personnes fragiles ont donc plus survécu à l’hiver que les autres années et un certain nombre sont décédées du coronavirus plutôt que de la grippe.

Au bilan, la surmortalité de 25 000 personnes en mars-avril 2020 est comparable à la surmortalité observée pour la grippe de l’hiver 2016-2017 qui aura entraîné la mort de 21 000 personnes environ.

Il faut ajouter que ce n’est évidemment pas comparable directement puisque personne n’est confiné en période de grippe (enfin, si on compare les ordres de grandeur des chiffres, il va falloir se demander pourquoi). Il ne faut pas oublier que le confinement a peut-être sauvé des vies, mais qu’il en a aussi peut-être fait perdre d’autres. En confinement les hôpitaux ont enregistré des grosses baisses d’activité pour les urgences cardiaques par exemple. Ainsi, parmi les décès d’avril, un certain nombre de personnes, souvent âgées, sont restées chez elles plutôt que de consulter pour des douleurs cardiaques. D’autre personnes âgées, isolées ont pu connaître syndrome du glissement à cause de l’isolement, autrement dit se sont laissées mourir. On ne saura jamais combien le confinement a sauvé de personnes ni combien cela en a perdu.

Les médecins préviennent également que le confinement a fait annuler tous les examens de suivi et de dépistage des autres maladies. Sachant que de nombreuses maladies, dont les cancers se soignent d’autant mieux qu’on dépiste rapidement, il est probable qu’on ait une surmortalité dans les années qui viennent de personnes qu’on aura dépisté trop tard. Encore une fois, on ne pourra jamais le mesurer.

En revanche on sait, puisqu’on le mesure, que la surmortalité due à l’épidémie de coronavirus est terminée depuis le mois de mai. Cela n’empêche pas les médias qui n’ont rien de mieux à faire d’essayer d’entretenir un sentiment de panique pour faire le buzz sur le sujet. Leur dernière trouvaille en date puisqu’on ne peut plus faire peur à personne en ce moment avec le nombre de décès, c’est de parler du R0

Le R0 : on ne sait pas le mesurer mais ça fait peur quand même

Le R0 est le taux de reproduction effectif d’un virus, ça représente le nombre de personne que contamine un malade. Comme expliqué par le ministère de la santé, si notre R0 est plus petit que 1, alors les malades vont en moyenne contaminer moins de 1 personne chacun et le nombre de malades va progressivement diminuer jusqu’à disparaître. Si au contraire le R0 est au-dessus de 1 alors le nombre de malades va augmenter jusqu’à ce que tout le monde soit contaminé ou immunisé.

Ce R0 est très théorique et on ne peut absolument pas le mesurer directement. Il n’y pas beaucoup de virus pour lesquels les personnes infectées clignotent en rouge pour qu’on puisse les compter, et en plus quand une personne tombe malade, il est rare que le virus soit capable de dénoncer la personne qui l’a transmis.

Ce R0 est une moyenne, on sait qu’entre deux personnes contaminées, le nombre de virus qu’elles émettent sont extrêmement différent et donc leur capacité à contaminer d’autres personnes sont très différentes. Les conditions météorologiques ou la pollution de l’air influent aussi sur la capacité du virus à voyager, à survivre et donc à se propager. Selon la population malade, l’endroit où elle se trouve et la période de l’année, le R0 sera donc complètement différent et la moyenne calculée ne correspond à aucun cas réel.

En plus, dans les faits, on n’a aucun moyen de connaître réellement ce R0 nulle part. Des scientifiques ont proposé des méthodes pour essayer d’approcher le R0 avec ce qu’on sait mesurer.

La seule chose qu’on sait mesurer même si ce n’est pas fiable à 100%, c’est si chaque personne que l’on teste, a le coronavirus ou pas. Donc la seule mesure qu’on a, c’est juste le nombre de cas positifs que l’on a réussi à compter dans les départements et l’évolution de ce nombre. À aucun moment on a testé tout le monde et à aucun moment on est capable de dire qui a refilé le coronavirus à qui. On a juste un bout de comptage par département.

Déjà, on doit beaucoup se méfier du nombre de tests réalisés. Depuis le mois de juillet le nombre de tests a beaucoup augmenté passant de 250 000 à 350 000 par semaine. Même si finalement, seuls 1% reviennent positifs, l’augmentation des tests augmente le fait de trouver des porteurs de virus et il est facile d’avoir un R0 qui augmente juste à cause du comptage.

Aujourd’hui, il y a très peu de cas de personnes infectées comptabilisées dans la quasi-totalité des départements français. On peut aussi le voir sur les statistiques de personnes hospitalisées ou de personnes en réanimation (la carte ci-dessous) pour lesquelles on a une majorité de départements français avec 0 patients.

Bien évidemment, santé publique France a sorti les derniers chiffres estimés du R0 par région et les journalistes se sont empressés de la diffuser afin de faire peur à tout le monde avec. Le discours étant : regardez la propagation du virus explose en Bretagne, dans l’Ouest en général et en PACA !

Juste si on arrête de paniquer et qu’on regarde un peu ces régions, on remarque facilement qu’il s’agit des régions françaises sur lesquelles on a le plus de tourisme l’été. Donc c’est normal d’avoir quelques cas positifs qui arrivent sans forcément que ça lance une hypothétique deuxième vague.

En plus, on a vu que les tests ont augmenté et comme tout l’ouest de la France a été relativement épargné par le coronavirus, dès qu’on trouve de nouvelles personnes infectées, ça se voit tout de suite dans les statistiques. On peut ajouter qu’en plus, dès qu’on trouve une personne infectée, on teste tous ses proches et on en trouve d’autres qui sont asymptomatiques, ça gonfle les statistiques puisqu’on va chercher des personnes positives plutôt que de tester tout le monde aléatoirement et donc ça fait gonfler le R0 mécaniquement sans que ça prouve que le virus se répande sur le territoire. Pour le R0 breton il s’agit juste de cas isolés qui contaminent naturellement leurs proches. Les journalistes appellent cela des clusters quand il s’agit juste de membres d’une même famille qui se donnent le coronavirus ou un petit groupe de personnes âgées dans un Epahd.

Dans le cas de la Bretagne, un R0 à 2, ça veut dire qu’on estime que chaque malade en a contaminé 2. Au mois de mars, sur une Région très touchée, passer d’un coup de 20 000 personnes infectées à 40 000, oui on pourrait se dire que c’est alarmant. Mais en Bretagne si c’est pour dire que nos 10 infectés ont chacun contaminé 2 personnes qui habitent avec eux, il n’y a pas de quoi s’alarmer.

Si on reste sur l’exemple de la Bretagne que les journalistes ont mis en rouge comme étant un territoire qui va exploser, on peut rappeler c’est une région de 3,3 millions d’habitants et qu’il ne reste que 4 personnes en réanimation pour coronavirus dans toute cette région.

En Bretagne il décède chaque année 35 000 personnes en moyenne. Pour l’instant la Bretagne déplore 260 personnes décédées du coronavirus depuis le début de l’année, essentiellement des personnes âgées en mauvaise santé comme partout.

Quand on regarde les chiffres de près, il n’y a donc aucun indicateur qui soit aujourd’hui alarmant concernant le coronavirus, ni en termes de propagation, ni en termes de mortalité. La peur installée et entretenue médiatiquement n’a absolument aucun rapport avec la réalité des chiffres. Les médias n’ont pas pour but de protéger la population mais d’attirer l’attention. Visiblement c’est aussi le cas d’un certain nombre de dirigeants politiques. À ce plaisir d’être sur le devant de la scène s’ajoute bien évidemment des intérêts financiers directs pour certains scientifiques et politiques qui ont des relations étroites avec des laboratoires qui espèrent entretenir la psychose jusqu’à la commercialisation du futur vaccin.

Bref, si la peur est entretenue, ce n’est pas du tout pour la sécurité des individus, mais pour des questions de politique, de pouvoir et de gros sous.