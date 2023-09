« L’arroseuse arrosée »

@leypanou

Déjà posté, mais comme vous ne vous fatiguez guère pour renouveler vos commentaires, je vais aussi m’économiser un peu.



Désolé, l’ensemble de vos commentaires à la pauvreté répétitive témoignent pour vous. Merci de m’avoir inspirer avec d’autres cette synthèse.

→ Il y a des gens, concernant l’écologie, qui tournent tout à la caricature comme déjà nos grands-pères qui avaient eux l’excuse de l’ignorance entretenue. Ils continuent de pratiquer la désinformation, entretenant encore et toujours l’ignorance et l’irresponsabilité en rendant un grand service à ceux qui ont bien l’intention, jusqu’à la dernière goutte de rentabilité, d’user et d’abuser de l’emploi de produits, ressources, technologies dont nous savons bien maintenant qu’ils sont dépassés et devenus nuisibles dans bien des usages. Bien sûr, un parti qui a besoin, faute d’analyses et propositions un peu solides dont il serait capable de débattre sérieusement et sereinement, entretient en semant la confusion cette présumée petite niche électorale bienvenue, parcourue de courants d’air. Parmi d’autres qu’il chérit aussi, et sans lesquelles il ne serait qu’un pauvre groupuscule. Niches dont il a tant besoin, en espérant pouvoir ainsi empêcher le débat démocratique de fond dont ont besoin les démocraties si elles veulent avoir un avenir en tant que telles. En priant chaque jour que suffisamment d’entre nous, déboussolés, découragés, écœurés, démobilisés, continuent de ne plus croire au levier des urnes, entretenant malgré nous sans en avoir bien conscience, le petit jeu délétère que ce parti joue avec les pouvoirs en place à qui il sert d’épouvantail ou,comme nous pouvons le voir ailleurs, d’éventuel roue de secours en cas de besoin.