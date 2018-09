L’aumône communicante de Macron aux pauvres

Après avoir tardé en parlant du « pognon de dingue » que coûteraient les aides sociales, Macron a fini par présenter son plan pauvreté. Mais comme beaucoup le soulignent, le fond des mesures est profondément décalé des ambitions affichées. C’est qu’il s’agit avant tout d’une vaste opération de communication pour essayer de légèrement compenser son image de président des riches…

Beaucoup de bruit pour pas grand-chose

Macron a gonflé la portée de son plan sur quatre années pour lui donner du poids. Huit milliards, sur quatre ans, cela peut sembler plus important que deux milliards par an, surtout quand les médias oublient de mentionner la durée … Il faut dire que du point de vue de la communication, annoncer un plan pour lutter contre la pauvreté aux moyens beaucoup moins élevés que les baisses d’impôts pour les plus riches , cela était délicat. Il faut donc cumuler quatre années de budget de lutte contre la pauvreté pour dépasser le montant des baisses d’impôts pour les plus riches, sur une seule année… Comme une signature de cette présidence, et des priorités qu’elle se donne véritablement