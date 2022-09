(*) L'avenir politique de la France, prospectives & réflexions

Bonjour Monsieur Rochedy. Je vous découvre dans cette vidéo* et vous trouve excellent tant au niveau de la forme que du fond. Votre démarche intellectuelle de recherche et d'analyse très « holistique » me parait saine et fertile. C'est la raison pour laquelle je me permets de prendre ma plume numérique et de compléter publiquement votre pertinente analyse politique sur une partie mineure de votre brillant exposé : la dégringolade électorale d’Eric Zemmour et donc de « Reconquête » que vous aviez soutenus. Pour ma part, trois causes sont clairement identifiables :

(Par User : David Liuzzo, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1130095)

1) La prétendue protection des juifs par le Maréchal Pétain alors que les archives ont démontré que Philippe Pétain avait aggravé de sa propre main, dans la marge du projet gouvernemental de l'époque, l'épouvantable statut des juifs français. Des enfants juifs ont bien été séquestrés et déportés par des policiers français obéissant au gouvernement français. Eric Zemmour s'est entêté puis embourbé dans cette affirmation historique archi fausse et surtout totalement hors sujet pour la campagne électorale .

2) La prétendue russité de l'Ukraine depuis 1000 ans. Eric Zemmour s'était venté médiatiquement pendant des années de sa qualité d'historien sérieux et crédible. Mais en répétant régulièrement que l'Ukraine est russe depuis 1000 ans (énorme mensonge que le KGBiste Poutine, le patriarche Kirill et l'extrême droite russe répètent depuis 20 ans), Eric Zemmour s'est ridiculisé et a perdu toute crédibilité. La très éprouvante colonisation russe en Ukraine a duré 230 ans, depuis 1794, date où Catherine de Russie (allemande ayant fait trucider son tsar de mari) a annexé la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine. 230 années de déplacement des populations jugées trop turbulentes par des russes plus dociles. Une colonisation devenue progressivement l'une des plus terribles et criminelles de l'histoire de l'Europe moderne avec l’événement du soviétisme (l'Holodomor, Katyn, etc. concurrençant les horreurs nazies). Les Ukrainiens et les 10 autres pays de l'ex URSS ont radicalement rejeté la dictature moscovite par référendum en 1991 à 92% et forte participation. Ils ne veulent plus courir le risque de subir ces terribles épreuves. Eric Zemmour s'est moqué de tout cela et a refusé de revenir sur son opinion caricaturalement poutinienne .

3) Eric Zemmour a refusé tout mea culpa (point fort d'Emmanuel Macron passé maître à ce niveau). Il est donc apparu rigide politiquement. Y compris lors de l'arrivée tardive de Marion Maréchal (pensant l'inverse d'Eric Zemmour sur ces deux grosses contre-vérités). Tous les deux auraient pu organiser un mea culpa soigneusement médiatisé sous la forme d'un « aggiornamento » politique. Hélas, rien n'a été fait. Marion Maréchal, que je continue de respecter, n'a servi que de blonde bimbo électorale inefficace pour interrompre la légitime dégringolade. Cet aveuglement collectif au sein de l'État-major de "Reconquête" a généré un énorme gâchis politique ! A l'avenir, le souci des "détails" dans le discours et le programme doit faire partie du futur processus de remobilisation de tous les innombrables déçus. Nos humbles think tank indépendants "En Marge" et "SOLution" s'y évertuent de leur côté.

NB/ Je vous sens intellectuellement capable d'aborder un jour ou l'autre l'indispensable "enième" réforme négociée du Coran (y compris avec la traditionnelle procédure des Nazikhs et des Mensukhs), condition au maintien de la présence de l'Islam sur nos sols. Si Sun Tzu vivait à notre époque, en sus de dire "connais ton ennemi et connais-toi toi-même", il dirait "la victoire par les cerveaux et non les répétitives échecs par le napalm.

Un jour, les écoles françaises (militaires ou civiles) daigneront enfin enseigner l'histoire des religions ainsi que les bons auteurs étrangers ignorés (parce qu'étrangers et bons, Sun Tzu, Clausewitz, Giap, etc., et de multiples auteurs civils), pour enfin réveiller collectivement leurs neurones et rejeter les idéologies décadentes toxiques qui pourrissent nos Nations. A ce sujet, il n'y a hélas pas que le wokisme (cher à notre nouveau ministre trotsko-racialiste d'une Education Nationale qui n'éduque plus depuis très longtemps ; alors qu'une bonne éducation dès la prime enfance est la base de tout).

Cordialement.

(*) L'avenir politique de la France, prospectives & réflexions

Julien Rochedy, Youtube, 2-08-2022