L’eau pour éteindre l’incendie social

Au lieu de faire des stupides « bassines » qui privatisent l’eau, il faudrait faire appel à de vrais spécialistes en hydrologie, comme Alain Gachet, explorateur, géologue, ingénieur des Mines et spécialiste de l’eau... de l’eau il y a presque partout*...

Alain Gachet : « Une découverte, ça dérange beaucoup ! » (5’41)



https://www.youtube.com/watch?v=USFWeZphhUw

Alain Claude Christian Gachet, né dans la colonie française de Madagascar en 1951, est un physicien français spécialisé en géologie. Il est chef d’entreprise et inventeur d’un algorithme qui permet de détecter la présence de nappes d’eau d’aquifères, à partir d’images radar prises par satellite.

* Seuls les aquifères qui se renouvellent sont raisonnablement exploitables, l’eau fossile devant être conservée pour les générations futures, selon Alain Gachet3. Ils représentent ensemble cependant de très loin le plus important gisement d’eau douce de la planète. Il y a plus d’eau douce cachée sous terre que visible dessus, dans les lacs, les cours d’eau, les glaciers, trente fois plus selon les estimations de la NASA10[source insuffisante]. Or plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et, chaque jour, trente mille meurent à cause d’une eau impropre alors que l’eau se trouve sous leurs pieds.[réf. nécessaire]. Alain Gachet estime qu’il y a « assez d’eau en Afrique pour transfigurer le visage tout entier du continent, assez d’eau pour arrêter nombre de guerres, reconstruire l’agriculture et redonner dignité et espoir à des millions d’hommes »6.



