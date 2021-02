L’effarant déni du fiasco vaccinal européen de Macron

C’était la surprise de mardi. Après une réunion de « mobilisation sur la vaccination » avec les laboratoires à l’Élysée, Macron s’est exprimé une dizaine de minutes sur TF1. Mais la mise en scène d’un président au travail était aussi artificielle que contradictoire avec sa défense de la stratégie vaccinale de l’UE, dont le fiasco est éclatant, notamment par rapport à la Grande-Bretagne.

La nocivité de l’UE au grand jour

En effet, les chiffres et les faits sont implacables concernant la vaccination. Cette semaine, la Grande-Bretagne a dépassé le cap des 20% de la population adulte vaccinée et des 10 millions de vaccinés. Une grande partie des personnes à risque a déjà passé la première étape, ce qui permet de penser que fin février, outre-Manche, le niveau de protection procuré par la vaccination sera déjà très significatif. Le contraste avec la situation de l’UE est saisissant. L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne ensemble ont vacciné à peine plus de 8 millions de personnes, autour de 3% de leur population, avec notre pays en queue de peloton, un des pays qui utilise le plus lentement au monde les doses de vaccins reçues… Les États-Unis en sont déjà à 34 millions de doses administrées. Boris Johnson et Trump ont été bien plus efficaces pour vacciner leurs peuples que les dirigeants de l’UE…

Macron aurait pu en partie s’exonérer de ce fiasco en demandant des comptes à l’UE. Il aurait pu par exemple réclamer la démission des responsables de approvisionnement en vaccins à la commission : le contraste entre la situation de l’UE et celle des États-Unis ou de la Grande-Bretagne sur ce dossier est trop grand pour ne pas réagir. L’UE a été beaucoup trop lente, passant ses commandes des mois après Londres et Washington, comme le montre un bon papier du Figaro. Bien sûr, la gestion de la crise sanitaire par Trump a été erratique et souvent très mauvaise, mais il faut reconnaître que, pour l’approvisionnement en vaccins, il a été bien plus efficace que l’UE, ayant permis de vacciner 10% de sa population à date, contre 3%. C’est bien parce que l’UE a beaucoup trop tardé qu’AstraZeneca a connu des problèmes de production dans l’usine en charge de l’approvisionnement continental, quand la rapidité britannique lui a beaucoup mieux permis d’assurer la production de son site dédié.

Le comble du ridicule a été atteint cette semaine, avec l’annonce qu’une BioTech française, Valneva, devant le manque de réactivité de notre pays, a été contrainte de se tourner vers Londres, qui lui a proposé bien plus rapidement un financement pour son usine, outre-Manche, ainsi qu’un acompte pour la commande des premières doses. Résultat, encore une fois, la Grande-Bretagne sera livrée avant la France, qui devra attendre 2022 pour recevoir les doses de Valneva. Si Bruxelles a tenté un temps de faire porter le chapeau de ses retards et son incompétence à un prétendu égoïsme britannique et aux laboratoires, la réalité est que dans une crise sanitaire où le temps est compté, la rapidité est clé. Même le patron de Moderna avait été contraint d’alerter publiquement sur les lenteurs de la commission. Il ne faut pas s’étonner que l’UE soit livrée après des pays qui ont passé commande des mois avant.

Mais ce faisant, comme le dit Philippe Gélie dans le Figaro, l’UE est une machine à perdre, à rebours de sa propre propagande. Cette union ne nous aide pas, elle nous affaiblit et nous ralentit, un constat d’autant plus toxique que la Grande-Bretagne, libérée de ce carcan, démontre que, seule, elle est plus forte et efficace. Il était donc stupéfiant de voir Macron mardi défendre mordicus l’UE en affirmant que « la campagne est européenne et nous avons besoin de le faire en européen (…) Nous sommes en train de dérouler notre campagne de vaccination, au rythme qui était prévu. Cela peut paraître trop lent quand on se compare avec d’autres pays qui ont fait d’autres paris, des pays comme le Royaume-Uni, qui est une île, et qui peut fonctionner différemment, ou les Etats-Unis (…) Je défends la stratégie que nous avons adoptée avec l’Allemagne, avec l’UE, qui est précisément de vacciner en européen ».

Ce faisant, Macron s’enferme dans une attitude très similaire à celle de Trump : il refuse tout mea culpa, il ferme les yeux sur la réalité, et raconte des énormités. Il est tout de même effarant d’attribuer à l’insularité de la Grande-Bretagne sa possibilité de fonctionner différemment plutôt que d’admettre que c’est sa position en dehors de l’UE qui le lui a permis. Macron avait tout à gagner à rejeter la faute du retard continental pour la vaccination sur l’UE, à moins que ce retard ait été la conséquence de tergiversations françaises dont il aurait la responsabilité. On ne peut pas l’écarter, tant il a montré dans cette crise une incapacité à anticiper et à bien gérer l’approvisionnement en masques, la logistique des tests, puis des vaccins. Plus globalement, n’est-il pas évident qu’ajouter un échelon (européen) de décision supplémentaire, si bureaucratique, ne pouvait que nous ralentir alors même qu’il fallait aller vite ?

Au moins, aujourd’hui, nous savons que « vacciner en européen », c’est vacciner bien plus tardivement que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Et par conséquent, cela signifie plus de morts, puisque les personnes fragiles tarderont à être protégées. Et cela signifie aussi une économie encalminée par les restrictions aux libertés, qui ne pourront être levées que plus tard. Merci l’UE ! Merci Macron !