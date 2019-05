« L'Europe s'engage en France » ou « cet aménagement est cofinancé par l'Union européenne », des panneaux qui fleurissent partout sur le territoire national français, des panneaux que vous ne pouvez pas manquer parce qu'ils sont obligatoires ! L'Union européenne veut faire savoir aux populations qu'elle existe, qu'elle est importante, voire incontournable, et qu'elle finance de très nombreux projets en France. Mais, la bonne blague, c'est que cela se passe avec l'argent des Français ! L'Union européenne a de la suite dans les idées. Pour servir sa propre « image » elle a rendu « obligatoire », à travers le règlement CE 1828/2006 (1), les modalités de mise en œuvre des fonds structurels en instituant son auto-publicité : « communication sur les projets financés par l'Union européenne », tel est le titre de ce règlement. La « publicité » est l'une des obligations clés des bénéficiaires de « subventions européennes » !

L'entourloupe des « subventions européennes », ou la manipulation des esprits et des électeurs

Dans tous les débats, à la télévision comme à la radio, les « eurocritiques » sont systématiquement amenés à répondre à cette question des journalistes : « mais, en quittant l'Union européenne, vous vous priverez des subventions européennes, vous priverez la France de rentrées d'argent qu'elle obtient à travers les subventions européenne. » . Les forces européennes ont progressivement instillé dans les esprits que l'Union européenne était porteuse de projets en France et qu'elle finançait ceux-ci. Mais il s'agit ni plus ni moins que d'une entourloupe, d'un tour de passe-passe digne des meilleurs spécialistes du bonneteau. Tiré de Wikipédia : « Le maître du jeu, ou bonneteur, est un charlatan professionnel, assisté de complices parfois appelés barons. Ceux-ci sont chargés de rabattre les clients, de faire le guet, voire de jouer les gros bras pour calmer les perdants revanchards ou récupérer les gains de joueurs ayant eu vent de l'astuce ».

Nous avons donc, dans le rôle du « bonneteur » l'Union européenne, dans le rôle de baron « Emmanuel Macron » assisté de « Christophe Castaner » et de toute la clique des médias et des journalistes qui font semblant d'ignorer que c'est la France qui finance l'Union européenne et non l'inverse ! En effet, l'Union européenne ne produit rien, son budget est alimenté par les versements des Etats membres.

Soyons précis. Lorsque l'on parle de « subventions européennes » de quoi parle-t-on. Je me rends sur le site de l'Union européenne et je lis : « L'U.E octroie des financements à un large éventails de projets et programmes couvrant notamment les domaines suivants :

Développement urbain et régional

Emploi et insertion sociale

Agriculture et développement rural

Affaires maritimes et pêche

Recherche et innovation

Aide humanitaire

Et ces financements sont de plusieurs types. Retour sur le site de l'Union européenne pour davantage d'explications :

« Plus de 76% du budget de l'UE sont gérés en partenariat avec les autorités nationales et régionales, au moyen d'un système de gestion partagée portant principalement sur 5 grands fonds : les fonds structurels et d'investissement.

Fonds européens de développement – FEDER- : développement régional et urbain

Fonds social européen – FSE - : inclusion sociale et bonne gouvernance

Fonds de cohésion – FC - : convergence économique des régions moins développées

Fonds européen agricole pour le développement rural -FEADER-

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche – FEAMP-

D'autres fonds sont gérés directement par l'Union européenne. Ils sont octroyés sous la forme :

De subventions accordées à des projets spécifiques en rapport avec les politiques de l'U.E

De contrats passés par les institutions européennes pour acheter des services, des biens ou des travaux nécessaire à leur activité : études, formations, organisation de conférences, équipements informatiques, etc.

Et, lorsque ces fonds sont octroyés par l'Union européenne, les bénéficiaires sont tenus d'en faire la « publicité », protocole dûment consigné dans un règlement européen. Règlement européen qui est applicable, sans aucune modification, dans le droit national contrairement à la directive qui permet une minuscule marge de manœuvre à l'Etat européen concerné.

Ainsi, pour tous les projets, il s'agit, sur tout document ou support de communication relatif à ce projet, d'apposer le logo de l'Union européenne (drapeau) avec « UNION EUROPEENNE » au-dessous du drapeau et, à côté le descriptif succinct de l'action ou du projet. Ensuite, il faut afficher, grâce à des supports appropriés (autocollants, affiches, banderoles, drapeaux...) la participation européenne au financement du projet.

Pour les projets de plus de 500.000 euros de coût total public, il s'agit de placer un panneau d'affichage sur le site du projet pendant toute la durée des travaux. Il faut également remplacer le panneau par une signalétique extérieure permanente (plaque ou tout autre support adapté), visible et de taille « significative », au plus tard dans les six mois après les travaux. Cette signalétique permanente doit comporter sur au moins 25% de l'espace, le drapeau et la mention « cet aménagement est co-financé par l'Union européenne » « l'Europe s'engage avec le fonds untel » (à choix parmi les 5 fonds).

Pour les projet de plus d'un million d'euros de coût total public, il s'agit d'inviter les parlementaires européens de la circonscription à toute manifestation publique autour du projet (pose de la première pierre, inauguration, temps de parole, etc)

Pour les projets dont le coût total public est supérieur à 10 millions d'euros, il faut réaliser une communication complémentaire spécifique sur l'apport de l'Union européenne (au lancement ou à l'inauguration du projet, lors de la journée de l'Europe, le 9 mai, « le Schumann day », ou à l'occasion de grands rendez-vous européens).

Ainsi, le règlement européen CE 1828/2006 a bien formaté la publicité à accorder à l'Union européenne. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mais alors, pourquoi s'agit-il d'une « entourloupe », d'une « escroquerie » et d'un « tour de passe-passe » ? Voici toute la subtilité de cette manœuvre manipulatoire dévoilée dans l'explication qui suit.

Au sein de l'Union européenne existent deux catégories d'Etats membres. Les « contributeurs net » et les « bénéficiaires net ». La France appartient à la première catégorie, à savoir celle des « contributeurs net ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Et bien que chaque année la France remet beaucoup plus d'argent, comptabilisé en milliards d'euros, à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit de sa part. Pour les « bénéficiaires net » c'est le contraire, exemple la Pologne.

Je retiens, à titre d'exemple, l'année 2015, sachant qu'au cours de ces dernières années les chiffres sont très voisins. Au cours de cette année là, la France a contribué au budget de l'Union européenne à hauteur de 22,5 milliards d'euros. Elle a bénéficié d'environ 14,5 milliards d'euros au titre de dépenses de l'Union européenne à travers les différents fonds dont il est fait état plus haut. Ainsi, en 2015, la France a versé 8 milliards d'euros aux autres pays de l'Union européenne, par « solidarité » et pour les besoins de fonctionnement des institutions européennes (2).

Voilà très exactement la réalité de la situation. Ces projets, financés par l'Union européenne, faisant l'objet d'une publicité obligatoire, sont financés exclusivement par de l'argent français, en somme, par les impôts des Français. Le tour de passe-passe consiste à faire croire que c'est vraiment l'Union européenne qui finance les projets. L'ensemble des médias joue ce jeu de dupes et n'en informe jamais les Français et les électeurs. Voilà en quoi cette manipulation est une véritable escroquerie intellectuelle. Même nos agriculteurs français, saignés à blanc par l'organisation agricole européenne, ont la certitude que les subventions FEADER sont une « largesse » de l'Union européenne. Il n'y a rien de plus faux, mais la manipulation de l'UE, et de nos dirigeants français, alimente cette fiction.

Je me permets un exemple pour bien comprendre ce tour de magie des « subventions européennes » et sa portée vicieuse et vicelarde. Je demande à un ami de me donner 300 euros. J'en garde 100 pour mes petits frais et je lui redonne 200 en lui disant ce qu'il doit acheter avec et, surtout, de clamer haut et fort sur tous les tons, que je suis très généreux, que c'est moi qui lui ai permis, par ma largesse, de lui permettre ses achats. Il n'y a rien de plus vulgaire et de plus manipulatoire, mais voilà bien la situation que nous vivons, en France, au sein de l'Union européenne. C'est ainsi qu'en sortant de l'Union européenne, la France ne priverait pas de leurs subventions ni les agriculteurs, ni les régions, ni les départements ni les communes et se retrouverait même à la tête d'une petite dizaine de milliards d'euros supplémentaires.

Il vous reste désormais à apprécier, en toute connaissance de cause, cette manœuvre de manipulation déloyale de l'Union européenne. Si vous acceptez cette entourloupe, cette escroquerie, il faut continuer à voter pour l'Union européenne, pour une liste pro-européenne. Si vous voulez montrer votre mécontentement, si vous en avez assez d'être outrageusement manipulés, votez pour la liste qui propose le FREXIT depuis maintenant 12 années, celle qui vous permettra d'obtenir des informations pertinentes sur les dérives européennes, celle qui permettra de faire toute la lumière sur les agissements opaques de cette Union, de ses sbires et de ses lobbies. Ce choix vous appartient, évidemment, et je ne suis ici qu'un pourvoyeur d'informations afin que chacun puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause, en ayant bien conscience de la manipulation ambiante. Chacun fait ce qu'il lui plait (3). Un chagrin d'amour avec l'Union européenne sera vite oublié auprès de sa mère Nation, la France.