L’équation Macron est très puissante et comme chacun sait, les puissants ne sont puissants que parce que nous les laissons faire. L’équation Macon est simple. Il est temps d’organiser la vie politique pour la contrer, ce n’est pas si dur que cela en a l’air.

Macron est président d'une démocratie sans opposition. Cas d’espèce.

La gauche a été suicidée par Jean-Luc Mélenchon et Hamon, et ceux qui les suivent, votent pour eux et leurs affiliés. Hamon est dans les choux, même son idée de revenu minimal pour tous est sortie du débat. C’était une bonne idée et une attitude d’orgueil, « si c’était moi, vous verriez ce que que vous verriez », l’a fait échouer. Le candidat de la droite est tombé dans une affaire judiciaire dont la droite ne se remet pas. Macron n’a pas d’opposition institutionnelle. La constitution à cinq ans en alignant les élections présidentielles et législatives associe le pouvoir législatif et exécutif, au rebours de la séparation qu’il faudrait.

L’équation Macron peut se dire ainsi : Tant que Macron ne risque pas d'être évincé par les urnes, il fait ce qu'il veut. En matière politique, il veut stabiliser cette « chance » qu’il a. Contre la rue, des policiers. La police fait, elle aussi, ce qu'elle veut, la justice les couvrant en ne suivant pas les plaintes posées contre elles. Au moment où j’écris, des lycéens mineurs sont en garde à vue prolongée, pour un feu de poubelle, semble-t-il ; tandis que des citoyens blessés, éborgnés, n’ont pas droit à un procès, soi disant qu’on ne peut savoir quel policier est coupable des blessures. En principe, on ne peut pas s’excuser d’une faute qu’on a commise par une autre faute qu’on a commise. Les policiers sont des citoyens soumis à la loi et ils doivent être reconnaissables même dans le feu de leur action professionnelle. La police s’en prend même aux pompiers ! Elle est entrée dans une Eglise, il a fallu évacuer une maternité, à cause des gaz envoyés aux manifestants. Du côté de la Justice, le Président Macron donne une légion d’honneur au procureur de Lyon, Nicolas Jacquet, qui, ensuite, ne poursuit pas une enquête préliminaire sur le financement de la campagne électorale du président. Pour la politique économique : libérer les financiers de contraintes, ils ne sont pas faits pour les contraintes, les salariés, les allocataires de l’APE, oui.

Pas la peine de s'énerver chaque fois qu'on voit une nouvelle manifestation de cette « politique ». Nos « réseaux sociaux » nous poussent à la plainte, à la reconnaissance de l’entre-soi, nous sort de l’action réelle.

Macron ne connaitra comme modération qu’une opposition institutionnelle capable de le battre aux élections. Tant de citoyens s’interrogent sur le fait qu’il pose montrant un T-shirt qui évoque les violences policières… Il n’y a pas à chercher comment un président peut se conduire ainsi, ni trouver des adjectifs négatifs forts sur sa personnalité, cela n’a aucune action sur lui. Il y aura d’autres actions incompréhensibles, inanalysables de ce type. Macron en fera d’autres tant qu’il sait ou croit savoir qu’il va être réélu. Il a commencé à répondre à la question de la dictature, demandant d’aller voir dans les « vraies » dictatures, pour comparer et revenir avec l’idée que nous ne sommes pas en dictature. C’est une forme d’aveu involontaire. Il nous montre le chemin qu’il a commencé à prendre et la limite qu’il s’est fixée : tant qu’il y a pire, on n’y est pas, on peut continuer. La réponse ne peut être que : « on ne se règle pas sur le pire. »

Il faut malheureusement ne pas se faire intimider par la violence de la police et aller au devant de la souffrance physique. Le niveau de violence montera encore, malgré des discours modérateurs de certains membres du gouvernement qui ne sont que des caches, des leurres. (Recontenir la police dans son rôle ne sera pas une mince affaire.)

Et, il faut bâtir une gauche modeste et efficace, susceptible de prendre du poids dans les institutions. Il faut une union de la gauche, pour recréer un Etat démocratique et républicain.