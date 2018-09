L’été du président : tragédie en cinq actes

Bon connaisseur de la culture classique, Emmanuel Macron n’est pas sans savoir que le drame de tradition française comporte cinq actes. Sa tragédie estivale en est au quatrième, et il joue avec brio.

Acte I. La chute est fracassante, mais pas inattendue. Elle est la conséquence de l’attitude du héros, orgueilleux et vaniteux. « S’ils veulent un responsable, il est devant vous, qu’ils viennent le chercher », lançait le président, dont la cote de popularité n’était que trop peu remontée avant que « l’affaire » Benalla ne vienne gâcher la célébration de la victoire des Bleus. Il épousait ainsi son destin tragique et avouait que son attitude devait le perdre.

Acte II. Voilà que celui qui se présentait comme l’alternative au « monde ancien » était à son tour accusé de capituler face aux lobbies au détriment de l’environnement. « La planète est en train de devenir une étuve […] et ce n’est toujours pas appréhendé comme un enjeu prioritaire », dénonçait Nicolas Hulot en annonçant sa démission. Et celui qui voulait « make our planet great again » se voyait retirer subitement toute autorité morale, toute crédibilité environnementale.

Acte III. Pour éviter le pire, le prince doit surtout gagner le respect et la confiance de son peuple. Mais un mot malheureux suffit à précipiter l’issue tragique. En traitant les Français de « Gaulois réfractaires au changement », Emmanuel Macron insulte ceux qui tiennent à leur histoire, il ridiculise ceux qui croient à leurs racines. Et laisse penser qu’il réforme les institutions en espérant un jour pouvoir « réformer » le peuple.

Acte IV. Un écrivain publie un ouvrage consacré à Emmanuel Macron. Son titre : Un personnage de roman. Peut-on imaginer éloge plus flatteur de la part d’un romancier ? Difficilement. Mais Emmanuel Macron, on l’a dit, est un personnage tragique. Il nommera donc l’écrivain en question consul à Los Angeles, poste convoité s’il en est. Et tant pis pour ceux qui crient au « copinage ». Emmanuel Macron est occupé à écrire sa tragédie estivale. Il doit en préparer le dernier acte. Il lui reste peu de temps.