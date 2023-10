L’étonnante indulgence envers La France Insoumise

Alors en vrai je suis ennuyé

Je suis ennuyé parce que vous allez me forcer à prendre le parti de Meluche alors que je partage une partie de vos points de vue, mais alors certainement pas concernant les derniers reproches qu’on lui fait

Pour rappel, les resistants francais etaient également qualifiés de terroristes... Par l’armée d’occupation allemande. Autrement dit, l’utilisation du terme terroriste qui a été réclamée ces derniers joursà LFI releve d’une volonté d’instituer un parti pris dans l’opinion publique, comme si l’attaque du HAMAS arrivait ex nihilo et n’etait la suite de rien. C’est faire abstraction de la,politique inique menée par Israel, qui est au minimum coresponsable de la situation. Du coup de ce point de vue là je suis plutot d’accord avec Melenchon (le Hamas est un mouvement terroriste, ok, mais dans la configuration actuelle l’enjeu n’etait pas là et revele le parti pris incroyable de nos institutions qui ont pris fait et cause pour l’agresseur Israelien en dépit du bon sens)

Ensuite, le proces en populisme, excusez moi, pourrait etre exactement identique à l’encontre des macronistes, qui sont la pire équipe de bras cassés qu’on ait jamais eu au pouvoir et s’averent bien plus dangereux pour le respect de l’Etat de droit et les libertés individuelles, pour les finances publiques, pour la cohesion nationale, bref pour tout ce à quoi ils ont touché. Leur action n’a consisté qu’à tout bousiller et handicaper nos chances pour les 40 prochaines années pour enf aire cadeau à leurs potes et aux USA

Le reproche qu’on peut en revanche faire à LFI, c’est le choix d’une stratégie clienteliste à destination des abstentionnistes etiquetés Quartier, un fonctionnement interne autocratique, et une certaine tendance à faire le ventilo et brasser de l’air en permanence. Tout comme on pourrait finalement reprocher aux macronistes d’avoir misé sur les riches et les vieux

Mais certainement pas l’argumentaire des derniers jours