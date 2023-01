L’exécution de Louis XVI, le péché originel de la République française ?

Ceal vaut vraiment la peine de lire le Site astro : Extrait :

Une violente opposition Uranus-Pluton était à l’oeuvre durant ces années de Révolution

Sur le plan astrologique,on voit que la révolution française est certes associée à Uranus, mais plus encore à un aspect planétaire particulier : l’opposition Uranus-Pluton, commentée dans l’article sur l’exécution de Louis XVI. Cet aspect extrême, violent et destructeur, entre deux planètes au-delà de Saturne, signe des événements collectifs, telles des révolutions, des troubles et des guerres. Un carré entre ces deux planètes s’est formé pour la dernière fois à notre époque, entre 2012 et 2015, et il correspond notamment à la création de Daech et à la vague de terrorisme.

La révolution française et son régime, la Terreur, sont donc en analogie symbolique avec l’entité « état islamique » et avec le terrorisme (comme son nom l’indique : la Terreur / le terrorisme) ! D’ailleurs, les révolutionnaires et une partie du peuple durant la révolution française ont usé des mêmes procédés que les barbares de Daech, comme la décapitation …