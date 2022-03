L’héritage politique d’Alain Krivine

@Jean de Beauce

C’est à dire que les « gauchistes » dénonçaient le stalinisme et le PCF était selon eux un repère de staliniens.

Les trotskystes se sont donc imposés en 68 , avec la révolution mondiale et permanente .

Il y avait naturellement plusieurs tendances .

Dont celle d’A. Krivine .

Par la suite une bonne partie a viré néoconservatrice .

Et appui massif à la terre promise et extensive , aux mains de qui vous savez .