L’homme qui ne savait rien

@moderatus





Après la petite cérémonie à l’Elysée, le jour de la fête de la musique - inestimable don fait à la République par le très regretté Jack Lang -, où Jupiter s’était fait le mécène de l’avant-garde d’un art musical français de très haute tenue, et s’était donné en la circonstance les allures d’un moderne Héliogabale (qu’on lise L’histoire auguste si on ne me comprend pas !), je m’étais dit qu’il aurait compris qu’il était allé trop loin dans le dévoilement de sa vraie nature et que désormais, s’il était capable de bien évaluer son intérêt, il se tiendrait à carreau.





Ben non ! J’avais entendu beaucoup de parfaits cons, au lendemain de la fête de la musique, déclarer que cela ne les heurtait pas vraiment. C’était pourtant infiniment plus choquant, puisque c’était la République incarnée qui affichait publiquement sa décadence, que cette révélation sur ce qui peut se passer dans les petits coins sombres au fond de l’arrière cuisine de l’Elysée. On sait bien que si on visitait les cuisines avant le déjeuner, cela ôterait assez souvent l’envie de manger.





Bref, les choses, on le voit bien cette fois, vont aller de mal en pis. Cette histoire n’est pas la première « affaire » du quinquennat comme le répètent à l’envi des crétins qui auont préféré jusque-là fermer les yeux sur l’imbécillité profonde de la politique française à l’intérieur et plus encore à l’extérieur.





Nous voilà vraiment en marche, cette fois. En marche vers une grosse chienlit.