L’impossible retour d’Alain Carignon à Grenoble, 25 ans plus tard

« Monsieur Alain Carignon, élu du peuple depuis vingt ans, a bénéficié de la confiance d’une part, de ses concitoyens et d’autre part, des plus hautes autorités de l’État qui l’ont appelé, à deux reprises, à occuper des fonctions ministérielles (…). Les éminentes tâches, qui lui ont été ainsi dévolues, auraient dû le conduire à avoir un comportement au-dessus de tout soupçon (…). La gravité des faits, dont Monsieur Alain Carignon a été déclaré coupable, et la persistance de son comportement troublent encore l’ordre public fondé sur la confiance que chaque citoyen doit avoir envers les institutions, politiques et sociales qui, établies par la loi, régissent l’État, et les hommes qui ont reçu mandat d’en être les garants. » (Cour d’appel de Lyon, le 9 juillet 1996).