L’incroyable prestation d’Emmanuel Macron à Grand-Bourgtheroulde.

« Seul un retour aux urnes pourrait néanmoins lui rendre la légitimité que la rue ou une certaine partie de la population lui dénie. »

@Elliot Rappelez moi avec combien de voix il est arrivé au second tour ? Rappelez moi sa base électorale ? et ne me parlez pas du chantage au second tour face à Le Pen, vu que c’était son but. Et même là, il a fait beaucoup moins bien que Chirac.D’accord avec vous sur le fait que ça risque d’être ardu, pour ne pas dire impossible..alors, quel choix lui resterait il, s’il était responsable, et pas buté comme un gamin de quinze ans ?

Ok, « il ne fait pas girouette », etc.. mais il continue à mentir effrontément, à jouer à l’imbécile (son couplet sur l’ISF m’a bien fait marrer...ou comment répondre volontairement à côté de la plaque) et à mépriser les gens (encore une sortie dégoulinante de mépris de classe sur le thème « les pauvres ils déconnent »).

Ce type est absolument lamentable, à tous les niveaux. Le costume de président est bien trop grand pour lui. Il préfère persister, au risque d’amener le chaos dans le pays, voire la guerre civile, plutôt que d’en tirer les conclusions. Ah, ça ! on peut dire sans grand risque qu’il persiste et signe !