L’intox de l’âge pivot : le gouvernement, l’Unsa et la CFDT s’entendent pour casser les retraites !

Pour tenter de faire taire la contestation et passer la réforme des retraites, le gouvernement à l’aide de quelques syndicats, notamment l’UNSA et la CFDT, tente de nous faire croire que le problème vient de l’âge pivot. Le gouvernement espère faire passer sa loi, et ces deux syndicats essayent d’en récupérer des bénéfices. C’est de la pure intox, si la réforme passe, avec ou sans âge pivot, le système des retraites français par répartition sera pourri. C’est comme ça qu’on privatise un service public : on commence par le pourrir et après quand on le privatise, il n’ y a plus personne pour le défendre. lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Gr_fFGI7c4c

1- L’intox de l’âge pivot

Le système de retraite français répartition fonctionne sur le principe que les salariés aujourd’hui payent des cotisations sociales qui servent à payer les retraites des retraités d’aujourd’hui. C’est le principe de fraternité entre les jeunes générations et les anciennes générations.

Aujourd’hui on les casseurs du système de retraite nous disent qu’il y a un problème de financement. D’abord on a beaucoup de retraités et pas assez de travailleurs pour payer les retraites. De plus avec l’augmentation de l’espérance et le fait que les gens font moins d’enfant, ça va empirer.

Le vrai enjeu de cette réforme des retraites, c’est que si elle passe, on n’aura plus jamais le droit d’aller chercher de l’argent supplémentaire pour financer les retraites. La loi plafonnera le montant des retraites versées à 14% du PIB, jamais on ne pourra dépasser ce plafond.

Ainsi quand on sera au plafond de ce qu’on peut verser comme retraite, il ne restera que 2 options à qui doivent partir en retraite :

1- Attendre avant de partir que les vieux meurent de façon à avoir suffisamment de sous à se partager. C’est le principe de l’âge pivot. Celui qui est décrié.

2- Diminuer les retraites pour partir tout de suite et se partager les miettes.

Si la loi passe c’est l’un ou l’autre. Donc si on enlève l’âge pivot, on diminuera fortement les retraites.

2- Les stratégies de l’Unsa et de la CFDT pour casser le système des retraites

La stratégie de l’Unsa avec cette réforme des retraites est très bien expliqué par son secrétaire général Laurent Escure sur BFM Business. Laurent Escure nous explique que la réforme est mauvaise, mais qu’il pense que les salariés ne peuvent pas gagner ce bras de fer avec le gouvernement. Sa stratégie c’est donc de virer le principe de l’âge pivot pour tout le monde et de négocier des avantages uniquement pour certains corps de métier, donc les métiers où son syndicat est suffisamment puissant pour faire pression.

Contrairement à ce qu’avait annoncé le gouvernement de faire une retraite universelle pour une question de justice sociale, l’UNSA est en train de négocier des avantages, des points bonus où un âge de départ privilégié pour ses adhérents avec le gouvernement.

La stratégie de la CFDT est à peu près la même mais ils ne font pas ça parce qu’ils pensent qu’ils vont perdre, ils font ça parce que qu’ils défendent l’idée que le syndicalisme c’est utiliser le collectif pour défendre son intérêt personnel.

Si on remonte un peu en arrière, après la 2e guerre mondiale, mondiale, syndicalement c’est la CGT qui tient tout. La CGT a une conception politique du syndicalisme, ils ont non pas un projet de défense des individus mais un projet de société. Ils utilisent la puissance du collectif des travailleurs pour mettre en place un projet de société. À cette époque, de envoyés spéciaux de la CFDT vont aux États-Unis en pleine guerre froide pour convaincre les mécène américains de financer leur syndicat pour lutter contre la CGT qui pour eux représente le communisme. Vous pouvez consulter les archives de la CFDT en ligne, il se vantent d’avoir ramener plein de fric dans les années 60-70.

Ce fric a permis de financer des campagnes de la CFDT qui sont allés partout en France monter des sections syndicales dans les boîtes où il n’y en avait pas en promettant aux salariés de les défendre individuellement et ainsi petit à petit devenir le syndicat majoritaire non pas en nombre d’adhérents mais en nombre de sections syndicales dans les entreprises.

La CFDT son but ce n’est pas de faire des lois universelles pour défendre tout le monde sur la même base, mais au contraire de les limiter au maximum pour permettre de négocier entreprise par entreprise les avantages qu’on peut pour les copains.

C’est le syndicalisme à l’Allemande, où si vous êtes dans un corps de métier avec un syndicat puissant, vous êtes bien payé et vous avez des avantages, si ce n’est pas le cas, vous êtes vraiment dans le merde.

Si le gouvernement parvient à faire passer la réforme en négociant avec ces deux syndicats, il aura une baisse des retraites pour tout le monde mais certains corps de métier auront réussi à sortir leur épingle du jeu pour prendre dans la caisse les premiers et les autres n’auront plus qu’à les regarder.